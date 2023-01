Covid: Tổ Chức Y Tế Thế Giới lại chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch

WHO - TRUNG QUỐC - COVID-19

Michael Ryan, Giám đốc đặc trách Chương trình Khẩn cấp Y tế, WHO, tại một cuộc họp ở Genève, ngày 14/12/2023.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm 11/01/2023 lại một lần nữa chỉ trích Bắc Kinh không chia sẻ các dữ liệu đáng tin cậy về đại dịch Covid-19 tại đất nước Trung Quốc 1,4 tỉ dân. Trái lại Tổ Chức Y Tế Thế Giới khen ngợi Mỹ đã minh bạch thông tin trong cuộc chiến chống biến thể mới XBB.1.5.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong một cuộc họp báo tại Genève, Mike Ryan, phụ trách tình hình khẩn cấp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, hôm 11/01 nhận định, cho dù Trung Quốc có sự hợp tác chặt chẽ hơn với WHO, Tổ chức Y tế Thế giới « vẫn không được cung cấp đủ các thông tin để đánh giá đầy đủ các nguy cơ ». Do thiếu các dữ liệu chính thức đầy đủ của Trung Quốc, theo quan chức WHO, sẽ rất khó xử lý dịch Covid-19 trong dịp Tết cổ truyền tại Trung Quốc trong hơn một tuần nữa.

Đáp lại những chỉ trích của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bắc Kinh tuyên bố « không cần thiết » phải ngay lập tức công bố cụ thể số ca tử vong do virus corona. Theo AFP, nhà dịch tễ học Lương Vạn Niên (Liang Wannian), đứng đầu nhóm chuyên gia về Covid-19 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hôm 11/01/2023 khẳng định : « Hiện giờ tôi không nghĩ là cần phải điều tra về nguyên nhân (tử vong) của từng ca bệnh ». Quan chức này nhấn mạnh « nhiệm vụ chính trong đại dịch là chăm sóc người bệnh ».

Theo số liệu chính thức của Bắc Kinh, tính từ tháng 12/2022 cho đến nay, mới chỉ có 37 người chết vì Covid trong cả nước, trên tổng dân số 1,4 tỉ người. Theo cách tính của Bắc Kinh, chỉ những ai chết vì suy hô hấp do virus corona mới được tính là ca tử vong vì Covid-19. Nhà dịch tễ học Lương Vạn Niên nhấn mạnh mỗi nước có cách tính riêng « căn cứ vào tình hình riêng ».

Đối với người dân trong nước, các chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo họ không nên đến thăm người cao tuổi trong kỳ nghỉ Tết. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nỗi lo ngại khi phải lựa chọn giữa việc trở về đoàn tụ gia đình, hay đặt sức khỏe của người cao tuổi lên trên hết. Kỳ nghỉ Tết cổ truyền là giai đoạn người dân Trung Quốc di chuyển nhiều nhất trong năm để sum họp với gia đình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký