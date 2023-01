Trung Quốc: Ước tính gần 1 triệu người chết do Covid sau 5 tuần mở cửa đầu tiên

TRUNG QUỐC - COVID-19

Người Trung Quốc đang ồ ạt về quê ăn Tết. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ đại dịch gây tổn thất sinh mạng lớn trong dịp Tết Nguyên Đán bình thường đầu tiên kể từ đầu đại dịch. Theo ước tính của chuyên gia Mỹ dựa trên số liệu y tế Trung Quốc, đã có khoảng 1 triệu người chết vì Covid tại nước này trong 5 tuần qua, tức kể từ khi chấm dứt chính sách Zero Covid.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hãng tin Mỹ Bloomberg hôm nay, 15/01/2022, dẫn nhận định của chuyên gia y tế Mỹ, giáo sư ngành dịch tễ học Zuo-Feng Zhang, chủ nhiệm khoa dịch tễ học Trường Y tế Công cộng Fielding thuộc Đại học California (Los Angeles) : « Số ca tử vong do Covid-19 được báo cáo có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ». Theo một báo cáo mới từ Trường Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh, khoảng 64% dân số Trung Quốc đã bị nhiễm virus corona tính đến giữa tháng 01/2023, nhà dịch tễ học Mỹ Zuo-Feng Zhang ước tính đã có đến khoảng 900.000 người tử vong trong vòng 5 tuần lễ, tỷ lệ tử vong trung bình là 0,1% trong tổng số người nhiễm virus.

Sau nhiều tuần phủ nhận mức độ tử vong cao do đại dịch Covid bùng lên do đột ngột dỡ bỏ chính sách Zero Covid, cuối tuần qua, bộ Y Tế Trung Quốc thừa nhận có 59.938 ca tử vong liên quan đến Covid, tính đến ngày 12/01. Tuy nhiên, số người chết do Covid chỉ bao gồm các ca tử vong tại bệnh viện.

Theo một phân tích của Bloomberg, con số tử vong chính thức nêu trên của bộ Y Tế Trung Quốc chỉ tương đương với tỉ lệ trung bình 1,17 người chết hàng ngày trên một triệu dân trong vòng 5 tuần. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày được thấy ở các quốc gia có chính sách Covid tương tự như Trung Quốc. Khi chủng Omicron tấn công Hàn Quốc, số ca tử vong hàng ngày là gần 7 người chết/ngày/1 triệu dân. Úc và New Zealand, sau khi dỡ bỏ phong tỏa, có tỷ lệ tử vong khoảng 4 người/ngày trên một triệu dân.

Bộ Giao Thông Trung Quốc ước tính khoảng 2 tỉ lượt di chuyển trong dịp Tết bình thường đầu tiên kể từ đầu đại dịch Covid-19, kéo dài khoảng 40 ngày. Đại dịch Covid có nguy cơ gây thêm nhiều tổn thất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký