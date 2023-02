Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa: Bắc Triều Tiên xác nhận vụ bắn thử, quốc tế lên án

BẮC TRIỀU TIÊN - QUÂN SỰ

Trong thông cáo ngày Chủ Nhật 19/02/2023 Bắc Triều Tiên xác nhận vụ bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tiến hành « đột xuất nhằm trắc nghiệm về khả năng phản ứng nhanh » của quân đội. Quốc tế mạnh mẽ lên án chế độ Bình Nhưỡng có hành vi khiêu khích. Mỹ huy động máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cung cấp thêm thông tin chi tiết : tên lửa Hwasong-15 được bắn thử hôm 18/2 đã bay 989 cây số ở độ cao gần 5.800 km trong vòng 67 phút. Tokyo cho biết thêm tên lửa Bắc Triều Tiên đã rơi xuống Biển Nhật Bản hơn một giờ sau khi được phóng đi.

Reuters ghi chú loại tên lửa ICBM do Bắc Triều Tiên chế tạo có tầm bắn hơn 14.000 cây số, đủ để nhắm trúng lãnh thổ Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên án Bình Nhưỡng đe dọa an ninh quốc tế và vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Mỹ xem đây là một hành vi « khiêu khích » của chế độ họ Kim. Washington khẳng định « làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ ». Liên Hiệp Châu Âu qua lời lãnh đạo ngành ngoại giao Josep Borell tố cáo Bình Nhưỡng đã có hành động « nguy hiểm và bất cẩn đe dọa hòa binh và an ninh thế giới, đe dọa an ninh khu vực ».

Thông tín viên đài RFI từ Seoul Célio Fioretti cho biết mặc dù Bình Nhưỡng khen ngợi vụ thử tên lửa hôm qua là một thành công, nhưng lãnh tụ Kim Jong Un khó có thể hài lòng về bài tập để xét nghiệm về khả năng phản ứng nhanh trong việc huy động vũ khí tên lửa của Bắc Triều Tiên lần này :

« Kim Jong Un đã ra lệnh vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Bảy, hôm qua. Vụ bắn thử tên lửa xuyên lục địa Hwasong-15, loại lớn thứ nhì trong kho vũ khí của chế độ Bình Nhưỡng, đã không được báo trước. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên muốn đây phải là một cuộc thử nghiệm bất ngờ để thẩm định về khả năng phản công nhanh chóng của bên quân đội.

Nhưng vụ bắn thử đã chỉ diễn ra 9 giờ đồng hồ sau đó. Tên lửa được bắn đi từ sân bay Bình Nhưỡng. Giới chuyên giá đánh giá chính quyền ‘khó có thể hài lòng’ với sự chậm trễ này, cho dù chế độ Kim Jong Un đã khen ngợi thành tích của quân đội.

Đảng Lao Động Triều Tiên cũng đã cho biết đợt thử nghiệm bất ngờ hôm qua nhằm cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc, đang chuẩn bị tập trận chung trong một vài ngày sắp tới. Em gái lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo Jong, thậm chí đã lên tiếng đe dọa sẽ có những biện pháp ‘nghiền nát’ Mỹ và đồng minh.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên án vụ bắn tử tên lửa xuyên lục địa nói trên. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Tuy nhiên ông để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên, cho dù chế độ Kim Jong Un dường như không sẵn sàng đàm phán ».

