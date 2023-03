Các ngoại trưởng nhóm G20 họp tại Ấn Độ, vẫn bị chia rẽ về chiến tranh Ukraina

ẤN ĐỘ - G20

Hôm nay, 01/03/2023, các ngoại trưởng của nhóm G20 khai mạc cuộc họp 2 ngày tại New Delhi, Ấn Độ, trong bối cảnh các nước thành viên của nhóm này vẫn bị chia rẽ về chiến tranh Ukraina.

Cuộc họp các ngoại trưởng G20, quy tụ 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới và Liên Hiệp Châu Âu, diễn ra vài ngày sau cuộc họp các bộ trưởng Tài Chính của nhóm này, kết thúc hôm thứ Bảy tuần trước mà không đưa ra được một thông cáo chung do các bất đồng về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina.

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc và Nga là hai nước duy nhất trong nhóm G20 đã không phê chuẩn các đoạn nói đến chiến tranh Ukraina trong bản thông cáo chung.

Tham dự cuộc họp hôm nay ở New Delhi có ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc họp lần trước của nhóm G20 ở Bali, Indonesia, lãnh đạo ngoại giao Nga-Mỹ có mặt trong cùng một phòng họp, nhưng không dự trù gặp riêng với nhau tại thủ đô Ấn Độ.

Theo một thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga, được công bố hôm qua, ông Lavrov sẽ nhân cuộc họp G20 để lên án Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã “đẩy thế giới đến bên bờ thảm họa”.

Theo AFP, ngoại trưởng Blinken cũng không chắc sẽ gặp riêng đồng nhiệm Trung Quốc Tần Cương, do quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hiện đang rất căng thẳng, nhất là do vụ chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc bị nghi là được sử dụng để do thám Hoa Kỳ. Vụ này đã khiến ngoại trưởng Blinken vào giờ chót đã đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh, được dự trù vào đầu tháng 2, nhằm làm dịu căng thẳng Mỹ-Trung.

Là chủ tịch luân phiên của nhóm G20, Ấn Độ đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ này là giảm nghèo đói và gia tăng tài trợ để giúp các nước nghèo đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng chiến tranh Ukraina làm xáo trộn việc thực hiện các mục tiêu đó. Cuộc xung đột khiến New Delhi lâm vào thế khó xử, vì Ấn Độ mua rất nhiều vũ khí của Nga và từ một năm nay đã gia tăng nhập khẩu dầu hỏa từ Nga.

