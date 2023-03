Lãnh đạo tối cao Trung Quốc khẳng định ‘‘an ninh’’ là lĩnh vực chủ chốt

TRUNG QUỐC - AN NINH

Hôm nay, 13/03/2023, lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình có bài diễn văn trong phiên bế mạc Quốc Hội. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ‘‘an ninh’’, trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: ‘‘An ninh là nền tảng cho phát triển, và ổn định là điều kiện của thịnh vượng’’. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi Quốc Hội Trung Quốc bỏ phiếu để lãnh đạo họ Tập tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch nước nhiệm kỳ ba. Hãng tin Anh Reuters chú ý đến hình ảnh về quân đội mà tổng bí thư kiêm chủ tịch Trung Quốc đưa ra. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc phải hiện đại hóa để quân đội trở thành một ‘‘Vạn Lý Trường Thành bằng thép’’.

Vẫn theo Reuters, đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ phải tăng cường việc kiểm soát an ninh trong nước, sau việc ông Tập Cận Bình bổ nhiệm nhiều nhân vật thân tín vào các vị trí lãnh đạo an ninh. Trả lời phỏng vấn RFI, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Béja lưu ý đến điều, mà theo ông ‘‘giới quan sát đã ít chú ý’’, đó là mức tăng ngân sách khác thường dành cho an ninh nội địa của Trung Quốc. Nếu như năm ngoái, ngân sách cho an ninh chỉ tăng 4,7%, thì năm nay là 6,7%. Theo chuyên gia Jean-Pierre Béja, điều này cho thấy Đảng ‘‘không hoàn toàn tự tin’’ sau nhiều hoạt động phản kháng bùng lên trong nước năm qua.

Cũng trong bài phát biểu hôm qua, theo AP, lãnh đạo tối cao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc cần ‘‘đóng một vai trò lớn hơn trong việc quản lý các vấn đề toàn cầu’’. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Kinh ‘‘ghi một bàn thắng ngoại giao’’ khi là chủ nhà của các cuộc đàm phán dẫn đến một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran.

