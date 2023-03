NHẬT BẢN - ẤN ĐỘ - NGOẠI GIAO

Thủ tướng Nhật công du Ấn Độ với trọng tâm là tăng cường hợp tác để đối phó với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (trái) và đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 20/03/2023. AP - Manish Swarup

Trọng Thành 2 phút

Hôm nay, 20/03/2023, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến New Delhi trong chuyến công du hai ngày. Theo AP, tại New Delhi, thủ tướng Nhật công bố ‘‘một kế hoạch mới’’ vì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ‘‘tự do và rộng mở’’ nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.