New Zealand quan ngại về tình hình Biển Đông và Đài Loan

Kết thúc cuộc trao đổi với đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh, ngoại trưởng New Zealand bà Nanaia Mahuta hôm 25/03/2023 tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông, căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan, về nhân quyền tại Hồng Kông và Tân Cương.

Trong thông cáo kết thúc chuyến công tác bốn ngày tại Bắc Kinh từ Thứ Tư 22/03/2023, ngoại trưởng New Zealand bày tỏ “quan ngại sâu sắc về tình trạng nhân quyền tại Tân Cương”, về hiện tượng “các quyền cơ bản của con người và tự do tại Hồng Kông bị xấu đi”. Về an ninh khu vực, chính quyền Wellington đặc biệt lo ngại trước những “diễn tiến ở Biển Đông và căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan”. New Zealand e rằng sau khi đã đẩy mạnh các chương trình quân sự hóa ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ hành xử tương tự ở Nam Thái Bình Dương. Hãng tin Anh Reutes nhắc lại, là thành viên liên minh tình báo năm nước Five Eyes, gồm Anh, Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, đến nay Wellington vẫn tỏ ra chừng mực trong chính sách đối với Bắc Kinh. Nhưng trên vấn đề an ninh, New Zealand đã thay đổi lập trường từ khi Trung Quốc tăng cường hiện diện ở khu vực Nam Thái Bình Dương hồi năm ngoái. Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác an ninh với quần đảo Salomon.

Liên quan đến chiến tranh Ukraina, New Zealand một lần nữa lên án Nga xâm lược Ukraina trong lúc mà Bắc Kinh chỉ trích Mỹ và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO khuấy động tình hình gây bất ổn toàn cầu.

Về phía Trung Quốc, thông cáo của bộ Ngoại Giao nước này cho biết ông Vương Nghị sau cuộc trao đổi với lãnh đạo ngoại giao New Zealand đã nhấn mạnh đôi bên luôn “tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau”.

Trong bốn ngày làm việc tại Bắc Kinh vừa qua, ngoại trưởng Nanaia Mahuta đã hội kiến chủ nhiệm Văn phòng Ủy Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Tần Cương. Đây là chuyến công tác đầu tiên từ 2019 của một ngoại trưởng New Zealand tại Trung Quốc. Giới quan sát nêu lên khả năng thủ tướng New Zealand Chris Hipkins công du Trung Quốc nội trong năm nay.

Tổng thống Đài Loan tới thăm một căn cứ quân sự trước chuyến xuất ngoại “nhậy cảm”

Trong khi đó tại Đài Loan hôm nay tổng thống Thái Anh Văn đến thăm căn cứ tại Gia Nghĩa (Chiayi) miền nam hòn đảo. Găp gỡ các quân nhân trong lúc họ đang luyện tập bà đã nhấn mạnh “bảo vệ Đài Loan và nền dân chủ là một nghĩa vụ cao cả”. Tháp tùng tổng thống sáng nay có bộ trưởng Quốc Phòng và cố vấn An Ninh Quốc Gia Đài Loan. Thứ Tư tuần tới (29/03/2023) bà Thái Anh Văn lên đường công du nhiều nước tại Trung Mỹ với một chặng dừng được đánh giá là “nhậy cảm” trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc tổng thống Đài Loan sẽ được chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp đón tại Los Angels. Như thường lệ mỗi cuộc tiếp xúc giữa các giới chức Hoa Kỳ và Đài Loan luôn khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ “không thể tách rời của Hoa Lục”.

