Nhật Bản sửa đổi luật cho phép tài trợ quân đội nước ngoài

Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nước trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là một bước thay đổi rõ ràng của Tokyo bởi vì cho đến nay, luật pháp của Nhật Bản cấm sử dụng viện trợ quốc tế vào các mục đích quân sự.

Trong một cuộc họp báo, hôm nay, 05/04/2023, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cho biết có hai nguồn viện trợ sẽ được quản lý tách bạch : Đó là quỹ Hỗ trợ An ninh Hải ngoại (OSA), tài trợ các nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và chương trình Viện trợ phát triển (ODA), vẫn có từ lâu nay, giúp các nước xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá, đập thủy điện hay nhiều cơ sở dân sự khác từ nhiều thập niên qua.

Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nhật Bản, được Reuters trích dẫn, nhấn mạnh, « bằng cách giúp tăng cường khả năng bảo đảm an ninh và răn đe, OSA hướng tới tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh giữa Nhật Bản với các nước khác nhằm tạo ra một môi trường an ninh cho Nhật Bản. »

Tuy nhiên, Tokyo cũng nêu rõ, hỗ trợ quốc phòng (OSA) của Nhật chỉ dành cho các nước đang phát triển dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và sẽ không được sử dụng mua vũ khí sát thương để dùng trong các cuộc xung đột với các nước khác.

Với việc thay đổi luật lệ, Nhật Bản dự trù cung cấp các loại thiết bị quân sự như vệ tinh viễn thông và hệ thống vô tuyến giám sát hàng hải. Hiện nay, Nhật Bản đang xem xét cấp ra-đa cho Philippines, giúp giám sát các hoạt động của Trung Quốc tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp.

Xu hướng nới lỏng xuất khẩu vũ khí diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang trong quá trình xây dựng lại quân đội lớn nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến và từng bước hủy bỏ chính sách chủ hòa được quy định trong Hiến Pháp.

