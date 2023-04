Hàn Quốc: Bắc Triều Tiên dường như phóng tên lửa đạn đạo "loại mới"

BẮC TRIỀU TIÊN - TÊN LỬA

Quân đội Hàn Quốc thông báo Bắc Triều Tiên hôm nay 13/04/2023 có thể đã bắn một loại tên lửa đạn đạo « loại mới », sử dụng nhiên liệu rắn. Từ trước tới nay, tất cả các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được biết đến của Bình Nhưỡng đều sử dụng nhiên liệu lỏng. Như vậy, đây có thể là một bước đột phá của ngành chế tạo tên lửa Bắc Triều Tiên.

Từ Seoul, thông tín viên Nicolas Rocca tường trình:

"Một hành động khiêu khích không thể chấp nhận được" theo Seoul và Washington. Hai nước lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên lại vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Bề ngoài, vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên hôm nay trông giống như hàng chục vụ thử khác, nhưng đây có thể là một vụ thử với những tên lửa được cải tiến. Quân đội Hàn Quốc nêu khả năng đó một loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới, có thể là sử dụng nhiên liệu rắn, khó phát hiện hơn và do đó, khó tiêu diệt hơn so với những tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Do vậy, những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này sẽ làm tăng thêm mối đe dọa cho Hàn Quốc và đồng minh Mỹ.

Về phía Bắc Triều Tiên, đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài. Bình Nhưỡng đã tìm cách hoàn thiện hệ thống tên lửa này từ nhiều năm qua, vì chúng có thể được bảo quản một cách dễ dàng, nhưng quan trọng nhất là có thể được triển khai cực kỳ nhanh chóng. Trong cuộc duyệt binh hôm 08/02 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã công bố một vũ khí dường như là tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới, có thể là loại tên lửa được thử nghiệm hôm nay.

Hiện tại, Seoul, Washington và Tokyo tiếp tục phân tích vụ thử, nhưng có thể sẽ có nhiều chi tiết hơn vào ngày mai, nếu cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng quyết định phô trương các năng lực mới được giả định của họ.

