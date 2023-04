Hải quân Hàn - Nhật - Mỹ tập trận phòng thủ chống tên lửa

CHÂU Á- QUÂN SỰ

Tàu khu trục Yulgok Yi I của Hàn Quốc (P), USS Benfold của Mỹ (G) và Atago của Nhật trong cuộc tập trận ngày 17/04/2023. Ảnh do bộ Quốc Phòng Hàn Quốc cung cấp.

Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm nay 17/04/2023 bắt đầu tập trận chung về phòng thủ chống tên lửa ở hải phận quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm cải thiện hợp tác an ninh và đối phó tốt hơn với các mối đe dọa tên lửa từ Bắc Triều Tiên.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo Yonhap, nội dung cuộc tập trận là phát hiện, theo dõi và trao đổi thông tin liên quan đến mục tiêu tên lửa đạn đạo được mô phỏng trên máy tính. Trong số các tàu tham gia tập trận có 3 tàu khu trục Aegis : ROKS Yulgok Yi I của Hàn Quốc, USS Benfold của Hoa Kỳ và JS Atago của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Một quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết : « Đây là cơ hội để tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng từ Bắc Triều Tiên, đồng thời củng cố năng lực của các lực lượng hải quân của chúng ta để đáp trả các vụ phóng tên lửa đạn đạo. »

Cuộc tập trận chung này diễn ra sau cuộc họp cấp cao 3 bên ở Washington, Mỹ hôm 14/04. Các bên đã quyết định tăng cường phối hợp an ninh sau các hành động khiêu khích gần đây của Bắc Triều Tiên, nhất là sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hỏa Tinh -18 (Hwasong-18) dùng nhiên liệu rắn. Seoul, Tokyo và Washington nhất trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ chống tên lửa và chống tàu ngầm.

Trong khi đó, lực lượng không quân của Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm nay 17/04 cũng bắt đầu đợt tập trận 12 ngày.

Cũng trong ngày hôm nay, Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại cuộc họp cấp cao « 2+2 » về ngoại giao và an ninh tại Seoul sau 5 năm tạm dừng do những bất đồng về các vấn đề lịch sử thời chiến. Theo Reuters, trong thông cáo chung sau cuộc họp, Seoul và Tokyo khẳng định thúc đẩy hợp tác an ninh để « hướng tới tương lai ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký