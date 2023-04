HĐBA lại chia rẽ về tên lửa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc cáo buộc Mỹ là ‘‘tác nhân gây căng thẳng’’

BẮC TRIỀU TIÊN - LIÊN HIỆP QUỐC

(Ảnh minh họa) - Hội Đồng Bảo An họp về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, ngày 23/03/2023 tại trụ sở của LHQ, New York, Hoa Kỳ.

Hội Đồng Bảo An (HĐBA) Liên Hiệp Quốc hôm qua, 17/04/2023, nhóm họp sau vụ Bắc Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dùng nhiên liệu rắn, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Một lần nữa HĐBA đã thất bại trong việc ra nghị quyết. Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ là ‘‘tác nhân chính gây căng thẳng’’.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã ‘‘lên án nghiêm khắc’’ vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên ngày 13/04, đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng trước sự chia rẽ của Hội Đồng Bảo An, theo trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, phụ trách châu Á, ông Khaled Khiari. Theo biên bản cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích ‘‘hai thành viên’’ Hội Đồng Bảo An, Trung Quốc và Nga, đã bênh vực Bắc Triều Tiên.

Đại diện của Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn một nghị quyết áp đặt các trừng phạt nghiêm khắc hơn với Bình Nhưỡng. Đại sứ Trung Quốc Trương Quân (Zhang Jun) cho rằng các cuộc tập trận của Hoa Kỳ tại khu vực bán đảo Triều Tiên là ‘‘yếu tố chính kích phát’’ căng thẳng. Về phần mình, đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ ‘‘thao túng’’ các cuộc họp của Hội Đồng Bảo An ‘‘vì các mục tiêu thuần túy tuyên truyền’’.

Trong bối cảnh Hội Đồng Bảo An bị chia rẽ, Hàn Quốc và 9 thành viên Hội Đồng Bảo An (trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật Bản) đã ra một tuyên bố chung với những lời lẽ lên án ‘‘mạnh mẽ nhất’’ đối với vụ bắn thử tên lửa liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 (Hỏa Tinh-18). Tuyên bố kêu gọi ‘‘Hội Đồng Bảo An vượt qua tình trạng im lặng kéo dài, và hành động theo đúng bổn phận trước một đe dọa về an ninh, nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh tại bán đảo Triều Tiên’’.

Về triển vọng tác động của trừng phạt quốc về tới chương trình tên lửa và hạt nhân Bắc Triều Tiên, trong cuộc họp của HĐBA hôm qua, đại sứ Brazil, Joa Genesio de Almeida Filho, tỏ ra hoài nghi về hiệu quả. Brazil một mặt lên án nghiêm khắc vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa, mặt khác cảnh báo, cho dù Liên Hiệp Quốc có thêm ‘‘một loạt trừng phạt thứ 10, rất cứng rắn’’, cũng không đủ để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cũng như một số thành viên khác của Hội Đồng Bảo An (Gabon, Ecuador), Brazil khuyến khích đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng.

Lần gần nhất Hội Đồng Bảo An đạt được đồng thuận về một nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên là vào năm 2017. Chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump đã thúc đẩy HĐBA ra ba nghị quyết siết chặt trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng, sau nhiều vụ thử tên lửa, hạt nhân.

Bắc Kinh muốn ‘‘nâng cấp quan hệ’’ với Bình Nhưỡng

Theo thông tấn xã Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay, được AFP dẫn lại, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chuyển đến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, mong muốn ‘‘nâng cấp quan hệ’’. Thông điệp ủng hộ của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên được đưa ra đúng vào lúc Bắc Triều Tiên liên tục thử nghiệm nhiều tên lửa trong những tuần gần đây, bị Hoa Kỳ, các đồng minh châu Á, châu Âu, cùng nhiều quốc gia khác lên án. Thông điệp của lãnh đạo Trung Quốc gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh đến việc các quan hệ trên thế giới và tại châu Á ‘‘đang trong quá trình biến động lớn và phức tạp’’.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký