Trung Quốc thả một số người biểu tình chống chính sách « zero Covid-19 »

TRUNG QUỐC - COVID-19 - BIỂU TÌNH

Công an Trung Quốc ngăn chặn người biểu tình tuần hành phản đối các biện pháp phòng dịch khắc nghiệt, Bắc Kinh, ngày 27/11/2022

Ít nhất hai thiếu nữ Trung Quốc tham gia vào cuộc biểu tình chống chính sách « zero Covid-19 » tại Bắc Kinh bị bắt hồi tháng 11/2022, đã được thả hôm 19/04/2023. Một trong hai người đã tung lên mạng một đoạn video, trước khi bị bắt đi biệt tăm.

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Stéphane Lagarde cho biết chi tiết :

« Nếu các bạn xem được video này tức là tôi đã bị bắt », trước khi mất tích hồi tháng 12/2022, Tào Chỉ Hinh (Cao Zhixin) đã nói như vậy, trong một video do các bạn cô tung lên mạng. Sau đó video này đã bị chặn. Nữ biên tập viên 26 tuổi này đã bị an ninh Trung Quốc câu lưu trong đợt bắt bớ hàng loạt người tham gia cuộc biểu tình lịch sử ở thủ đô Bắc Kinh, hôm 27/11 năm ngoái, để phản đối chính sách « zero Covid-19 » và rộng hơn là chống lại cách làm độc đoán của chính quyền.

Lý do mù mờ « gây rối trật tự công cộng », vẫn thường xuyên được dùng để chống lại những người phản kháng, đã làm cho những người biểu tình trẻ bị mất liên lạc với người thân. Tào Chỉ Hinh từng tham gia vào một nhóm các nữ nhà văn, nhà báo, điện ảnh và nghệ sĩ.

Cô Tào Chỉ Hinh và ba người bạn, trong đó có một cô giáo 27 tuổi, « hôm thứ Tư đã rời trại giam ở ngoại ô Bắc Kinh », theo ghi nhận của hãng tin Reuters. Như vậy là phải mất đến 4 tháng trời họ mới có thể « ngước mắt lên trời nhìn thấy sao », như thổ lộ trên mạng WeChat của một cô gái trong số họ. « Chúng tôi có cảm giác đã giành được một chiến thắng nho nhỏ chống lại quỷ sứ », như câu nói của bạn trai của cô Tào được nhật báo Wall Street Journal dẫn lời. Không thể gặp các nữ thanh niên này để tìm hiểu họ đã bị giam giữ trong điều kiện thế nào.

