Pakistan : Quân đội trấn áp biểu tình bạo động ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan

PAKISTAN - KHỦNG HOẢNG

Tình hình tại Pakistan trở nên căng thẳng kể từ khi cựu thủ tướng Imran Khan bị bắt và bị tạm giam 8 ngày. Hôm nay, 11/05/2023, quân đội Pakistan đã triển khai đông đảo lực lượng ở thủ đô Islamabad để dập tắt các cuộc biểu tình bạo động của những người ủng hộ ông Imran Khan, bị lật đổ vào tháng 04/2022. Vẫn rất được lòng dân, cựu thủ tướng Pakistan muốn sớm trở lại nắm quyền.

Tình hình đã trở nên hỗn loạn ở Pakistan kể từ ngày 09/05 sau khi ông Imran Khan bị bắt trước Tòa án Tối cao ở Islamabad. Bạo lực xảy ra giữa cảnh sát với những người biểu tình ủng hộ ông Imran Khan và đảng của ông Tehreek-e-Insaf (PTI, Phong trào Pakistan vì Công lý).

Tại Pakistan, việc tấn công vào biểu tượng của chính quyền quân sự, cáo buộc quân đội đã tham gia lật đổ ông Imran Khan là điều hiếm hoi. Phóng sự của thông tín viên RFI Sonia Ghezali gửi về từ Islamabad :

« Tự do, đó là quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấu tranh vì tự do ». Hàng trăm người ủng hộ đảng của ông Imran Khan tập trung tại một địa điểm chỉ cách đồn cảnh sát nơi cựu thủ tướng bị tạm giam có vài mét. Họ đòi trả tự do cho ông.

Usman, một trong số người biểu tình ủng hộ đảng PTI, nhận thấy: « Dần dần, ngày càng có nhiều người đến đây tham gia với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giành lại các quyền của mình và nếu thượng đế muốn, chúng tôi sẽ chỉ rời khỏi đây sau khi Imran Khan được thả ».

Ngồi trên xe máy, một người biểu tình khác nói : « Họ đã vượt qua lằn ranh đỏ và thời khắc đếm ngược đã bắt đầu. Họ chỉ muốn giết chúng tôi. Họ có vũ khí, chúng tôi thì không. Các vị biết cuộc Cách mạng Pháp đã bắt đầu như thế nào, thì cũng nên biết rằng điểm khởi đầu đối với chúng tôi là ngay bây giờ ».

Căng thẳng không ngừng gia tăng ở trong nước, chính quyền đổ lỗi cho Imran Khan. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Ahsan Iqbal phát biểu : « Ông ta đã kích động tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn và phá hoại ở trong nước chỉ để rũ bỏ mọi trách nhiệm. Tôi muốn khẳng định rằng không có sự trả thù chính trị hay trấn áp vì mục đích chính trị ».

Quân đội đã được kêu gọi tăng cường lực lượng cho các tỉnh Pundjab và Khyber Pakhtunkhwa, cũng như tại thủ đô Islamabad ».

