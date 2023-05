Biển Đông: Philippines – Việt Nam hợp tác để có một Bộ Quy tắc COC “thực chất”

BIỂN ĐÔNG- PHILIPPINES- VIỆT NAM

Philippines và Việt Nam ‘‘lo ngại sâu sắc về các hoạt động đơn phương làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực’’. Hai nước cam kết tăng cường hợp tác để khối ASEAN và Trung Quốc đúc kết được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (gọi tắt là COC) có ‘‘thực chất’’.

Trên đây là tuyên bố của bộ Ngoại Giao Philippines, được báo chí quốc gia Đông Nam Á này loan tải hôm qua, 17/05/2023 sau khi nhóm công tác thường trực chung Philippines - Việt Nam về các vấn đề hàng hải và đại dương họp hai ngày, 15-16/05, tại Hạ Long, Việt Nam. Đúc kết được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có ‘‘thực chất’’ là mục tiêu mà Việt Nam và Philippines khẳng định, sau cuộc họp hai ngày. Cuộc họp song phương Việt Nam – Philippines diễn ra trước phiên họp lần thứ 20 giữa ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông, cũng được tổ chức tại thành phố Hạ Long.

Theo giới quan sát, một Bộ Quy tắc Ứng xử có ‘‘thực chất’’, mang tính ràng buộc pháp lý, cho phép ngăn ngừa xung đột bùng phát ở Biển Đông. Trong cuộc họp hai ngày nói trên, cả Việt Nam và Philippines đều không nêu trực tiếp tên Trung Quốc, nhưng yêu sách ‘‘đường chín đoạn’’ của Trung Quốc chồng lấn với các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines là mối lo ngại chính của hai láng giềng ASEAN, theo báo Philippine Star. Cả hai quốc gia đều phải đối mặt với việc ‘‘tàu Trung Quốc ngăn chặn hoặc quấy rối ngư dân trong các vùng biển của mình’’.

Về phía Bắc Kinh, báo South China Morning Post dẫn lại thông báo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm 17/05, theo đó tại cuộc họp ở Hạ Long hôm qua.Trung Quốc và ASEAN đạt được thỏa thuận tăng tốc ‘‘các tham vấn và chốt lại lần thứ hai văn bản đàm phán về COC (second reading of the text) ngay trong năm nay’’.

Vẫn liên quan đến Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông, theo báo Philippine Star, ngoại trưởng Úc Penny Won trả lời phỏng vấn trên truyền hình đã kêu gọi ASEAN “không nên chấp nhận bất cứ điều khoản nào có hại cho các quyền của mình.” Canberra nhấn mạnh Biển Đông không chỉ liên quan riêng đến khối ASEAN và Trung Quốc, bởi đây cũng là nơi các tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế quan trọng đi qua.

