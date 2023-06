Dân Đài Loan tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn

THẢM SÁT THIÊN AN MÔN - TƯỞNG NIỆM

Trong khi ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, mọi hoạt động tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn 04/06/1989 đều bị cấm, một lễ tưởng niệm đã được tổ chức ở trung tâm Đài Bắc, quy tụ được nhiều người, không chỉ người dân Đài Loan mà cả các nhà tranh đấu đến từ những nơi khác.

Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn, tại công viên Dân Chủ, Đài Bắc, Đài Loan, ngày 04/06/2023.

Từ Đài Bắc, thông tín viên Adrien Simorre gửi về bài phóng sự :

« Một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ Thiên An Môn. Cho dù trời mưa, nhưng vẫn có vài trăm người đến quảng trường Tự Do ở Đài Bắc.

Trong số đó, có một ông bố Đài Loan đi cùng với con trai. Ông giải thích : « Tôi muốn con tôi hiểu rằng tự do và dân chủ không phải là tự nhiên là có, mà phải trả giá thì mới có được, và tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ tự do và dân chủ ».

Xung quanh quảng trường Tự Do, những nhà bảo vệ nhân quyền, cho Tây Tạng và Hồng Kông đã dựng lều bạt. Cô Elaine, một nhà tranh đấu Hồng Kông đang tị nạn ở Đài Loan, trưng bày các bức vẽ của những người bạn hiện đang bị giam trong tù. Cô nói : « Ở Hồng Kông, chúng tôi không còn có thể tổ chức những lễ tưởng niệm như thế này nữa. Hai ngày qua (tức 03-04/06), nhiều người thậm chí còn bị bắt vì tưởng niệm. Việc có mặt ở đây là điều quan trọng đối với tôi để chứng tỏ rằng chúng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cùng với họ ».

Là hòn đảo dân chủ và độc lập trên thực tế, nhưng Đài Loan vẫn bị Bắc Kinh đe dọa xâm lăng. Năm nay, các nhà tổ chức lễ tưởng niệm thậm chí còn nhận được những lời đe dọa nặc danh. Ông Zeng Jian-Yuan, nhà tổ chức sự kiện này kể lại : « Cách nay vài ngày, tình báo Đài Loan đã gọi cho chúng tôi để nói rằng chúng tôi phải đặc biệt chú ý, nhưng mọi điều đã được thực hiện để bảo đảm an ninh cho sự kiện và bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Đài Loan ».

Buổi tối cuối cùng cũng kết thúc mà không xảy ra sự cố gì, với một lời hẹn vào năm tới ».

Tại Hồng Kông, theo AFP, hôm qua 04/06, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng hơn 20 người, chủ yếu là các gương mặt của phong trào ủng hộ dân chủ. Cảnh sát được điều động đông đảo đến quanh công viên Victoria, trung tâm thành phố, nơi mọi năm thường diễn ra các buổi canh thức, quy tụ hàng chục ngàn người nhân dịp tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính Hồng Kông hồi năm 2019, mọi hoạt động tưởng niệm vụ Thiên An Môn đều bị cấm.

