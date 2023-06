Hàn Quốc triệu đại sứ Trung Quốc vì phát ngôn ‘‘can thiệp nội bộ’’

TRUNG QUỐC - HÀN QUỐC - NGOẠI GIAO

‘‘Can thiệp vào công việc nội bộ’’, ‘‘phát biểu hàm hồ, khiêu khích’’ là các chỉ trích của thứ trưởng thứ nhất bộ Ngoại Giao Hàn Quốc, Jang Ho-Jin, trong cuộc gặp đại sứ Trung Quốc hôm qua, 09/06/2023.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, quan chức bộ Ngoại Giao Hàn Quốc nhấn mạnh là các lời lẽ chỉ trích công khai chính sách của chính quyền Seoul trước báo chí Hàn Quốc ‘‘vi phạm các quy tắc ngoại giao và Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao’’. Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc triệu đại sứ Hình Hải Minh (Xing Hai-ming), sau khi đại diện ngoại giao Trung Quốc gián tiếp lên án Hàn Quốc đứng về phe Mỹ chống Trung Quốc. Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp hôm 08/06 tại sứ quán Trung Quốc, giữa đại sứ Xing Hai-ming và ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc.

Thông tín viên Celio Fioretti từ Seoul cho biết thêm :

‘‘Những ai đặt cược vào thất bại của Trung Quốc sẽ phải nuối tiếc’’, đại sứ Trung Quốc Hình Hải Minh đã phát biểu như trên hôm thứ Năm, 08/06, khi chỉ trích Seoul có lập trường gần gũi với Washington. Bình luận này đã buộc bộ Ngoại Giao Hàn Quốc phải triệu đại sứ Trung Quốc.

Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng hồi tháng Tư sau các phát biểu của tổng thống Hàn Quốc về vấn đề duy trì nguyên trạng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, nếu như Hàn Quốc muốn khẳng định thái độ cứng rắn trước các bình luận của Trung Quốc, Seoul đang bị kẹp giữa hai gọng kìm.

Như cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yongnhắc lại điều này vào ngày hôm qua, Bắc Kinh là đối tác thương mại số một của Seoul, chiếm 23% hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Thật khó mà nổi giận với Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh hơn nữa còn đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Mặt khác, năm nay cũng là dịp 70 năm thành lập liên minh quân sự Mỹ - Hàn. Trong cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington, Seoul đang ở vào vị thế rất không thuận lợi’’.

Cố vấn an ninh của tổng thống Hàn Quốc Cho Tae-yong hôm qua, 09/06/2023, có bài diễn văn khai mạc Hội nghị sơ kết một năm cầm quyền của tổng thống Yoon Suk-yeol, trong lĩnh vực ‘‘ngoại giao và an ninh’’. Trong bài phát biểu nói trên, cố vấn an ninh của tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh là, chính quyền của tổng thống Yoon Suk-yeol, khác hẳn với chính quyền tiền nhiệm, biết ‘‘phân biệt rõ’’ những hiểm họa thực sự, tức những thế lực thù địch đe dọa sự tồn vong của đất nước, với các quốc gia đồng minh, bạn hữu. Theo đài Hàn Quốc KBS World, đây là một phát biểu gián tiếp đáp trả đại sứ Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký