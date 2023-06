Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông, phía bắc Đài Loan

TRUNG QUỐC - BIỂN HOA ĐÔNG

Trung Quốc hôm nay, 13/06/2023, bắt đầu các cuộc luyện tập quân sự ở biển Hoa Đông hướng đến phía bắc Đài Loan, bao gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật từ tàu chiến, trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh vừa tập trận ở khu vực tây Thái Bình Dương.

Reuters nhắc lại Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận dọc theo bờ biển của nước này, nhưng các cuộc tập trận gần Đài Loan thường thu hút chú ý nhất. Hôm nay, các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra gần quần đảo Dachen mà Đài Loan từng kiểm soát cho đến năm 1955, sau khi đảo này và nhiều đảo lân cận khác bị các lực lượng Trung Quốc chiếm giữ sau một trận chiến đẫm máu.

Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm nay 13/06 đã phát đi cảnh báo cấm tàu thuyền lưu thông từ cuối buổi sáng đến giữa buổi chiều ở khu vực ngoài khơi thành phố Thái Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, do có tập trận bắn đạn thật từ tàu chiến. Các cuộc tập trận khác trong cùng khu vực kéo dài đến tối nay. Cục An toàn Hàng hải cũng cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận khác ở một vùng phía bắc biển Hoa Đông cho đến chiều mai.

Hải quân Nhật - Mỹ - Pháp thao dượt chung ở Thái Bình Dương và biển Hoa Đông

Theo đài NHK, lực lượng phòng vệ của Nhật hôm nay thông báo đã tham gia thao dượt đa phương với Hải quân Mỹ và Pháp tại Thái Bình Dương và biển Hoa Đông từ ngày 7 đến 10/06. Cuộc thao dượt có sự tham gia của 9 tàu chiến, trong đó có 2 tàu khu trục của Nhật, 2 tàu sân bay của Mỹ và 1 tàu chiến của Pháp.

Máy bay của Lực lượng phòng không Nhật và oanh tạc cơ của Không quân Mỹ cũng tham gia diễn tập để cải thiện khả năng chiến thuật và tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia. Theo NHK, đây là lần thứ 6 ba nước tổ chức diễn tập chung, nhưng là lần đầu tiên các tàu sân bay của Mỹ được triển khai.

Biển Đông : Trung Quốc cử tàu tuần tra mới Haixun 03 đến vùng biển có tranh chấp chủ quyền

Còn tại vùng Biển Đông, theo South China Morning Post, Trung Quốc đã cử tàu tuần tra mới Haixun 03 đến quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở Biển Đông để củng cố yêu sách của Bắc Kinh đối đối với khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua 12/06 đưa tin là tàu Haixun 03 đã đến Đảo Phú Lâm (mà Trung Quốc gọi là Yongxing) và sẽ tuần tra vùng biển xung quanh đảo này cho đến đầu tháng 07/2023.

