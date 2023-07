Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để sản xuất chất bán dẫn

TRUNG QUỐC - CHIP ĐIỆN TỬ

Bộ Thương Mại Trung Quốc, hôm 03/07/2023, thông báo sẽ kiểm soát việc xuất khẩu một số kim loại hiếm được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến chất bán dẫn giữa Bắc Kinh và Washington.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo The Financial Times, kể từ ngày 01/08/2023, việc xuất khẩu những kim loại hiếm như germanium hay gallium phải có giấy phép của bộ Thương Mại Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng biện pháp này nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”. Trung Quốc là nhà sản xuất gallium và germanium hàng đầu thế giới, do vậy, việc giảm xuất khẩu các kim loại này có thể làm chậm lại quá trình sản xuất hoặc làm tăng giá các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, năng lượng.

Chiến lược quản lý xuất khẩu các loại kim loại hiếm để sản xuất các đĩa bán dẫn silicon (wafer silicon) trong ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, được đưa ra vài ngày sau khi Hà Lan công bố áp dụng biện pháp kiểm soát, hạn chế bán thiết bị sản xuất chip công nghệ cao ra nước ngoài. Cụ thể, kể từ ngày 01/09, công ty ASML của Hà Lan sẽ khó có thể xuất khẩu hàng chục máy móc sản xuất chip bán dẫn cho Trung Quốc.

Những hạn chế này liên quan đến chính sách kiểm soát, hạn chế xuất khẩu chip công nghệ cao và các thiết bị để chế tạo chất bán dẫn sang Trung Quốc, được Hoa Kỳ khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái. Không chỉ Hà Lan, Hoa Kỳ, mà Nhật Bản cũng tham gia, nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với công nghệ cao để sản xuất vũ khí, trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.

Cuộc chiến chất bán dẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục khi trang Wall Street Journal đưa tin hôm nay, 04/07/2023, cho biết bộ Thương Mại Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới, có thể sẽ đưa ra các hạn chế các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và lưu trữ đám mây cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký