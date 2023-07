Trung Quốc phát lệnh truy nã các nhà dân chủ Hồng Kông lưu vong

TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG

Cuộc truy đuổi các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông không giới hạn trong biên giới của Trung Quốc. Ngày 03/07/2023, cảnh sát đặc khu hành chính đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với 8 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang sống lưu vong tại một số nước.

Hình ảnh 8 nhà hoạt động bị phát lệnh bắt giữ vì an ninh quốc gia được công bố trong một cuộc họp báo ở Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 03/07/2023.

Cơ quan an ninh quốc gia của đặc khu hành chính đã phát lệnh truy nã 8 nhà hoạt động đối lập đang tị nạn tại Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc. Đó là các cựu dân biểu của Nghị Viện và lãnh đạo của tổ chức phi chính phủ tại Hồng Kông.

Những người này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật an ninh quốc gia, do Bắc Kinh áp đặt từ ngày 30/06/2020, một năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông hồi 2019. Các đối tượng bị truy nã sẽ phải đối mặt với những bản án rất nặng.

Mỗi lệnh truy nã, cảnh sát treo thưởng một triệu đô la Hồng Kông (khoảng 120 nghìn đô la Mỹ) cho những ai cung cấp thông tin để bắt được đối tượng.

Lãnh đạo Hồng Kông, Lý Gia Siêu hôm nay (04/07) kêu gọi 8 nhà hoạt động dân chủ bị truy nã về đầu thú chính quyền nếu không muốn « sống trong sợ hãi ». Cùng ngày, sứ quán Trung Quốc tại Luân Đôn ra thông cáo chỉ trích Anh Quốc đã « bảo vệ » các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông mà Bắc Kinh gọi là những kẻ « trốn chạy », đồng thời coi đó là hành động « can thiệp nội bộ » Trung Quốc.

Cũng trong ngày hôm nay, bộ Ngoại Giao Úc tỏ « quan ngại sâu sắc » về lệnh truy bắt nói trên của chính quyền Hồng Kông. Hiện có 2 trong số 8 người bị truy nã đang tị nạn tại Úc.

Về phần Washington, trong một thông cáo ra hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Matthew Miller tuyên bố « việc áp dụng ngoài lãnh thổ bộ luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, đe dọa nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân trên thế giới ».

