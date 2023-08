TRUNG QUỐC - ÚC - THUẾ

Ngày 04/08/2023, bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo xóa khoản thuế 80,5% đánh vào lúa mạch nhập khẩu từ Úc trong khuôn khổ đáp trả chính quyền Canberra từ năm 2020. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 05/08 đã được Úc hoan ngênh.

Ruộng lúa mì của Úc tại Moree - bàng New South Wales. Ảnh chụp ngày 27/10/2020.

Bộ Thương Mại Trung Quốc giải thích từ nay « không cần phải tiếp tục áp dụng các loại thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp », vào lúc quan hệ song phương đang được cải thiện, theo AFP.

Trong một thông cáo, ngoại trưởng Úc Penny Wong « hoan nghênh kết quả mở đường cho các nhà xuất khẩu lúa mạch trở lại thị trường Trung Quốc. Việc này có lợi cho các nhà sản xuất Úc và người tiêu dùng Trung Quốc ».

Quyết định bỏ các loại thuế cao đối với lúa mạch là « một bước tích cực », được giới kinh doanh rượu vang Úc kỳ vọng sẽ sớm áp dụng đối với rượu vang, với tổng doanh thu hàng năm khoảng 1,2 tỉ đô la Úc. Rượu vang nằm trong số nhiều mặt hàng Úc bị Bắc Kinh tăng thuế để trừng phạt việc Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona vào năm 2020.

Trước đó, Canberra thông báo ngừng kiện Trung Quốc áp các loại thuế cao đối với lúa mạch Úc tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Thực ra, tiến trình này đã được đình chỉ từ đầu năm khi bộ trưởng Thương Mại hai nước tăng cường các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, theo Reuters, chính quyền Canberra chưa rút đơn kiện liên quan đến việc áp thuế đến 218% đối với rượu vang Úc.

Là khách hàng lớn của Úc, Trung Quốc nhập khẩu lúa mạch, rượu vang, thịt bò, than và nhiều vật liệu khác. Quan hệ giữa hai nước trở nên cẳng thẳng trong những năm gần đây do các chiến dịch gây ảnh hưởng Trung Quốc ở Úc, tình hình nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông. Bắc Kinh luôn chỉ trích thỏa thuận an ninh AUKUS của Úc, Anh, Mỹ và việc Canberra mua tầu ngầm hạt nhân.

