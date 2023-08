Hải Quân Mỹ, Nhật, Úc tập trận trong tuần này ở Biển Đông

BIỂN ĐÔNG - TẬP TRẬN

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong tuần này ở Biển Đông, ngoài khơi phía tây Philippines, ‘‘để khẳng định cam kết bảo vệ luật pháp trong khu vực sau một hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp’’. Hai quan chức Philippines phụ trách an ninh, xin ẩn danh, cho hãng tin AP biết tin trên vào hôm qua, 20/08/2023.

via REUTERS - Handout .

Quảng cáo Đọc tiếp

Mỹ có kế hoạch triển khai tàu sân bay USS America trong khi Nhật Bản sẽ điều động một trong các tàu chiến lớn nhất, tàu sân bay trực thăng JS Izumo, Hải quân Úc có thể sẽ tham gia với tàu sân bay HMAS Canberra. Theo hai quan chức Philippines về an ninh, các chỉ huy cuộc tập trận ba bên sẽ gặp gỡ đồng cấp Philippines ở Manila sau cuộc tập trận. Lần này Philippines không tham gia tập trận chung do những hạn chế về cơ sở hậu cần quân sự, nhưng sẵn sàng tham gia trong tương lai.

Cuộc tập trận diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng tại khu vực Bãi Cỏ Mây (tức bãi cạn Second Thomas Shoal), thuộc quần đảo Trường Sa, do Phililippines kiểm soát. Ngày 05/08, sáu tàu tàu tuần duyên và hai tàu dân quân biển Trung Quốc đã chặn đường hai tàu dân sự do Hải quân Philippines thuê để tiếp tế cho lực lượng Philippines ở Bãi Cỏ Mây. Một tàu tiếp tế đã bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước tấn công. Hôm thứ Bảy 19/08, Quân đội Philippines thông báo sẽ nối lại việc cung cấp các nhu yếu phẩm cho lực lượng ở Bãi Cỏ Mây, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Philippines đã tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên vào tháng 6/2023 tại Singapore, cam kết tăng cường hợp tác an ninh để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương ‘‘tự do và mở’’.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký