Tạp chí văn hóa

Không phải là diva xuất sắc của dòng nhạc country, Alison Krauss tỏa ra sức hút riêng cho dòng nhạc country - bluegrass. Hãy lắng nghe sự tỷ mẩn, nắn nót từng câu chữ của ngôi sao ca nhạc xứ Illinois, Hoa Kỳ, để tạo ra một ballad ngọt ngào.

Khởi nguồn từ nhạc country, phổ âm nhạc của Alison Krauss đã vươn xa hơn thế, pop/jazz hóa hơn, trữ tình hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc country rõ rệt. Đối với Gia Trình, album Windy City (Thành phố lộng gió) ra mắt năm 2017, sau hơn 4 năm sản xuất, đánh dấu album solo đầu tiên của nỗ lực phi thường mang tên Alison Krauss.

Vượt qua rào cản giọng hát

Sinh trưởng và lớn lên tại cái nôi nhạc đồng quê, Alison Krauss gây dựng sự nghiệp khá sớm với bản ghi âm đầu tiên năm 14 tuổi và tham gia nhóm Alison Krauss and Union Station năm 1989 lúc cô 18 tuổi. Chất giọng của nữ ca sỹ sinh năm 1971 khá phù hợp với dòng nhạc country - bluegrass theo đuổi. Đó là chất giọng không cao, quãng hẹp, nhưng bù lại, có độ ngọt ngào, da diết theo cách rất nữ tính, không thể lẫn với bất cứ chất giọng khác.

Trên thực tế, bác sỹ đã chẩn đoán Alison mắc chứng bệnh dysphonia, căn bệnh gây ra khó khăn trong việc phát âm cũng như chất lượng giọng hát. Chúng ta có thể cảm nhận sự khác biệt khi cô nói chuyện và cất tiếng hát. Dường như đó là hai phiên bản Alison Krauss không liên quan và hoàn toàn khác lạ. Trả lời phỏng vấn, Alison tiết lộ rằng “Tôi chỉ muốn thu âm càng sớm càng tốt vì vấn đề với giọng hát khi bạn là ca sỹ, thực sự là cơn đau kinh khủng, nhất ở cổ họng”.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, bản năng và nhạc cảm tuyệt vời của Alison Krauss giúp cô vượt qua rào cản lớn về thanh quản. Ca khúc Losing You (Đánh mất anh) trong album Windy City là minh chứng sinh động cho điều đó. Alison tỏ ra lấn lướt bản gốc do nữ ca sỹ Brenda Lee thể hiện năm 1963, bất chấp chất giọng hạn chế của mình. Ngay cả con trai Alison Krauss tỏ ra nghi ngờ với lựa chọn này khi cho rằng Alison có thể phá hỏng bài hát đẹp gắn với tên tuổi Brenda Lee. Trái lại, version của Alison truyền tải khá mềm mại, dịu ngọt một cách khác biệt. Bản phối acoustics đơn giản, mộc mạc làm nổi bật chất giọng đầy màu sắc của Alison Krauss, đồng thời, tạo cảm giác thích thú với thính giả.

Don't sigh a sigh for me ; Don't ever cry for me ; This is goodbye from me ; I know we're through ; I'm losing you ; Love sang its song for me ; Then things went wrong for me ; Nights are too long for me ; Because I'm losing you.

Đừng thở dài vì em ; Đừng khóc vì em ; Đây là lời chia tay từ em ; Em biết chúng ta đã không còn bên nhau ; Em đã đánh mất anh ; Tình yêu cất lời ca cho em ; Nhưng mọi thứ trở nên sai trái với em ; Đêm trở nên quá dài ; Vì em đã đánh mất anh.

Kỹ năng chọn bài tinh tế

Giới phê bình hiếm khi tung hô Alison Krauss như một diva siêu sao nếu chỉ đánh giá một giọng hát khiêm tốn. Nhưng nếu nhìn vào thành tích và giải thưởng của nữ ca sỹ thì bạn sẽ trầm trồ với sự nghiệp thăng hoa trong ngành công nghiệp biểu diễn. Alison Krauss đã ãm trọn 27 giải thưởng Grammy của Hiệp Hội Ghi Âm Hoa Kỳ với 42 lần đề cử, một thành tích trong mơ của bất cứ nghệ sỹ nào. Đáng chú ý nhất là hai giải Grammy danh giá nhất là Giải Album của năm, Ghi âm của năm với album Raising Sands (2008) khi cộng tác với nam nghệ sỹ rock Robert Plant.

Hơn thế nữa, giọng ca nhiều màu sắc còn gặt hát vô số giải thưởng trình diễn country và hợp tác với các nghệ sỹ khác. Vậy đâu là điểm mấu chốt thành công của ngôi sao country này ? Không ồn ào, không scandal, tài năng ẩn dật như Alison ghi điểm trong lòng khán giả nhờ kỹ năng chọn bài rất điêu luyện của mình. Ngoài ra, chất nữ tính được cô khai thác như là điểm mấu chốt của từng bài hát, từng nốt nhạc nhấn nhá theo cách nhẹ nhàng, tình tứ. Cô đã từng hớp hồn khán giả năm 2007 với ca khúc kinh điển You’re just a country boy (Anh chỉ là một chàng cao bồi) nhờ kỹ năng bậc thầy này.

Từ điểm khởi nguồn là nhạc country - bluegrass, Alison chú trọng chọn bài hát khá dễ nghe, sâu lắng có giai điệu nổi bật và đa phần là hoài cổ. Nhờ đó, chất giọng nhiều màu sắc và nữ tính của cô có khả năng phát huy tối đa lợi thế. Bên cạnh việc chọn bài, những bản phối của Alison khá cô đọng với chất country, tự nhiên và có mức độ dân dã khá dễ chịu.

You don’t know me (Anh không biết em) gắn với tên tuổi nghệ sỹ Jazz Ray Charles thể hiện năm 1962, cũng được thay chiếc áo mới nhờ giọng ca nồng nàn của Alison. Cô làm mới bản nhạc theo cách nữ tính mang dấu ấn bản thân và hơn thế nữa, giờ bản nhạc mang hơi thở country nhiều hơn là chất jazz quen thuộc.

Tính toán khôn ngoan chọn bạn hợp tác

Không cần đợi đến album solo Windy City, thành công sự nghiệp Alison Krauss luôn chỉ ra rằng những bước tiến của cô gắn liền với đội ngũ hợp tác lâu bền. Alison vừa là thành viên nòng cốt của ban nhạc Alison Krauss and Union Station, đồng thời hát solo cũng như hợp tác với rất nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, ví dụ như James Taylor, tên tuổi gạo cuội làng nhạc country, folk-rock, Vince Gill nam nghệ sỹ tài danh của làng country, Robert Plant giọng ca đình đám của nhóm rock Led Zeppelin.

Nếu chú ý, chúng ta dễ nhận thấy Alison Krauss chủ yếu kết hợp với các nam nghệ sỹ thay vì nữ nghệ sỹ. Sự khôn ngoan ngụ ý rằng chất nữ tính và màu sắc trong giọng hát của cô sẽ có nhiều đất diễn bền vững hơn. Nó sẽ trở thành điểm nhấn cho những bản ballad nhờ giọng nữ tình cảm da diết bất chấp đòi hỏi về thể lực, với chất giọng quãng hẹp như Alison Krauss.

Hãy xem cách cô chọn song ca với danh ca John Wait trong bản nhạc đình đám nhất sự nghiệp của John Missing You (Nhớ em) để hiểu rõ hơn cách tính toán này. Bản năng và nhạc cảm country của cô khó bị nhòe màu trước các tên tuổi lớn. Thông qua việc hợp tác, độ phủ sóng của Alison không những tăng theo mà còn tiếp tục thử lửa cho chất giọng vốn dĩ được coi khiếm khuyết theo góc độ y học.

Nhìn tổng thể, Alison Krauss không chỉ là hiện tượng của làng âm nhạc thế giới nhờ giọng ca sắc màu, đầy chất nữ tính. Nữ nghệ sỹ là một tấm gương đáng học hỏi cho những tính toán khôn ngoan, biết vượt qua hạn chế bản thân để gặt hái thành công. Cho dù thể hiện country, jazz, bluegrass hay pop, giọng hát ngọt ngào của Alison chứa đựng chất SOUL - tâm hồn nghệ sỹ.

(Theo Grammy, Maverick Country)

