Covid-19: Cơ chế Covax cần 5,2 tỷ đô la để tiếp tục hoạt động

Hệ thống chia sẻ vac-xin quốc tế Covax, chuyên cung cấp vac-xin chống Covid cho các nước nghèo, hôm thứ Tư 19/01/2022 đã thông báo cần 5,2 tỷ đô la trong vòng ba tháng tới đây để tài trợ cho công việc tiêm chủng vào năm 2022.

Cơ chế Covax là giải pháp được áp dụng để có thể tiêm chủng ngừa Covid-19 cho toàn thế giới một cách bình đẳng nhất. Thế nhưng giờ đây, cơ chế quốc tế này đang trở thành một cỗ máy khổng lồ và cồng kềnh. Vào cuối tuần trước, Covax đã vượt qua mốc một tỷ liều thuốc được giao đến các quốc gia cần nhất, một con số rất lớn nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra vì nguồn vac-xin Covid vẫn bị các nước giàu thâu tóm.

Từ Genève, Thụy Sĩ, thông tín viên RFI Jérémie Lanche tường thuật:

Một tỷ liều vac-xin chống Covid đã được chuyển đến 144 quốc gia, trong đó có 85% là các nước có thu nhập thấp. Những quốc gia này sẽ không thể tiêm chủng cho dân chúng của họ nếu không được trợ giúp.

Đây quả là thành công có thể định lượng được của Covax, nhưng không che khuất được những thất bại cũng nặng nề không kém của cơ chế đặt dưới quyền chỉ đạo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Liên Minh Toàn Cầu về Vac xin GAVI và Liên Minh vì Các Đổi Mới để Sẵn Sàng chống Dịch Bệnh CEPI.

Lãnh đạo Liên Minh CEPI ông Richard Hatchett, đã không giấu giếm là kết quả đạt được còn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều thuốc được giao trước cuối năm 2021. Ông nói: “Những gì Covax đã đạt được trong hai năm để chống lại Covid-19, là thành quả khoa học và tập thể lớn nhất từng đạt được vì sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Nhưng do sự chênh lệch khủng khiếp giữa các quốc gia giàu có và các quốc gia khác, thành công này ít hơn nhiều so với dự kiến. Đó là một sự thất bại về mặt đạo đức cũng như dịch tễ học.”

Covax đã đặc biệt phải chịu sự cạnh tranh từ các quốc gia giàu, gần như đã độc quyền thâu tóm các liều vac-xin vào lúc mà Covax vẫn đang phải tìm kiếm tiền để đặt những đơn hàng đầu tiên.

Những người quảng bá cơ chế Covax hy vọng sẽ khắc phục được tình trạng này trong năm nay. Họ yêu cầu các nhà tài trợ giúp họ gây quỹ 5,2 tỷ đô la trong vòng ba tháng để tài trợ cho việc giao vac-xin vào năm 2022. Và cứu sống hơn 1 triệu 200 nghìn sinh mạng.”

