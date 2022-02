PHÁP - KHOA HỌC - ĐẠI DƯƠNG

Thượng đỉnh bảo vệ Đại Dương tại Pháp: Hy vọng tạo lực đẩy cho các đàm phán

Olivier Poivre d'Arvor, nhà văn, đại sứ phụ trách các cực và các vấn đề hàng hải, đặc phái viên của tổng thống Pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh One Ocean Summit, tại Brest, Pháp ngày 08/02/2022. AFP - FRED TANNEAU

Trọng Thành 4 phút

Hội nghị quốc tế về đại dương One Ocean Summit, do Pháp tổ chức, khai mạc hôm nay 09/02/2022. One Ocean Summit là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên về đại dương năm nay. Đỉnh điểm là thượng đỉnh ngày 11/02, dự kiến có sự tham gia của ít nhất 18 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Một trong các mục tiêu chính của One Ocean Summit là « thành lập được một số liên minh » bảo vệ đại dương nhằm tạo đà cho các đàm phán về đại dương trong năm nay.