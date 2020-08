Covid-19 đánh quỵ kinh tế nhiều nước phương Tây

Theo số liệu Eurostat, cơ quan thống kê châu Âu, công bố ngày hôm qua 31/07/2020, GDP quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối Đồng tiền chung châu Âu đã giảm 12,1% so với quý 1. Đây là mức sụt giảm nặng nề nhất kể từ năm 1995, khi Eurostat bắt đầu thống kê lĩnh vực này.

So với cùng kỳ năm 2019, GDP khối Euro, tức đồng tiền chung châu Âu, đã giảm tới 15%. Vẫn theo Eurostat, GDP của toàn Liên Hiệp Châu Âu giảm 11,9% so với quý đầu năm và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters cho biết GDP của Pháp giảm ở mức kỷ lục tính từ năm 1949, 13,8%. Nhưng ở châu Âu, suy thoái nặng nhất là Tây Ban Nha, GDP giảm 18,5% so với quý 1. Tỉ lệ sụt giảm GDP của Ý và Đức lần lượt là 12,4% và 10,1%.

Trong khi đó tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và cũng là nước bị dịch bệnh nặng nhất thế giới, GDP quý 2 cũng đã giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.

« Điểm sáng » duy nhất được công bố trong ngày hôm qua là Canada. Sau hai tháng sụt giảm, GDP tháng 05 của Canada đã tăng 4,5% so với tháng 04.

Cũng trong ngày hôm qua 31/07/2020, Ủy ban khẩn cấp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO/OMS tổ chức họp bàn về đại dịch Cvodi-19, 6 tháng sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh.

Theo tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Ghebreyesus, đại dịch lần này là cuộc khủng hoảng y tế 100 năm mới có 1 lần, nhưng những hệ quả của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ.

