Trung Quốc kiện Mỹ ra trước WTO về lệnh cấm bán chíp bán dẫn

Bắc Kinh ngày hôm qua, 12/12/2022, thông báo đã đệ đơn lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) để kiện Mỹ về hành động « theo chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch » khi ban lệnh cấm bán chíp bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, bộ Thương Mại Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm quy tắc thương mại quốc tế và thực hiện các biện pháp « bảo hộ ». Thủ tục tố tụng ở WTO được Bắc Kinh khởi động là để « bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc ». Bắc Kinh cáo buộc hành động của Washington đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vào tháng 10, bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã đưa ra các lệnh trừng phạt khiến Trung Quốc khó có thể nhập khẩu và sản xuất các loại linh kiện bán dẫn tiên tiến - được sử dụng trong các thiết bị điện tử và quân sự. Lệnh cấm xuất khẩu hàng bán dẫn cho Trung Quốc nhằm cản trở khả năng Bắc Kinh sử dụng công nghệ cao của Hoa Kỳ để sản xuất các thiết bị quân sự, như đầu đạn hạt nhân và sản xuất vũ khí siêu thanh.

Theo Financial Times, đệ đơn khiếu nại là bước đầu tiên trong quá trình hòa giải của WTO. Vụ tranh chấp thường được cơ quan phúc thẩm của tổ chức này xử lý. Tuy nhiên, cơ quan này đã bị đình chỉ hoạt động, do bất đồng giữa các quốc gia thành biên. Chuyên gia về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, ông Ben Kostrzewa trả lời Financial Times rằng khiếu nại của Trung Quốc khó có thể tạo ra bất cứ hiệu lực pháp lý nào, trừ khi cơ quan này hoạt động trở lại.

Hãng tin Reuters cho biết hôm nay, Trung Quốc dự trù triển khai một chương trình hỗ trợ lĩnh vực bán dẫn, trị giá khoảng 136 tỷ euro, để chống lại các hạn chế mà Hoa Kỳ đưa ra. Dưới hình thức trợ cấp và tín dụng thuế, chương trình này có thể được thực thi vào quý đầu của năm 2023, nhằm hỗ trợ sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn ở Trung Quốc.

