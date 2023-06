Pháp lo ngại cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ S&P hạ điểm tín nhiệm

PHÁP - TÀI CHÍNH

Ngày 02/06/2023, cơ quan xếp hạng tín dụng Standard&Poor’s của Mỹ cập nhật hóa bảng đánh giá về mức độ an toàn của nền kinh tế Pháp. Giới trong ngành lo ngại Pháp bị hạ điểm tín nhiệm, thấp hơn mức AA đang có.

Cuối tháng 4/2023 cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch của Mỹ đã hạ điểm tín nhiệm của Pháp đang từ AA xuống còn AA-. Fitch nêu lên hai lý do giải thích cho quyết định này: Một là lo ngại căng thẳng trong xã hội Pháp từ phong trào chống đối luật nâng tuổi về hưu sẽ gây phương hại đến các hoạt động kinh tế và hai là dự báo thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ tăng lên trong năm nay và năm tới. Khối euro quy định thâm hụt ngân sách các nước thành viên không được vượt quá ngưỡng 3 % GDP, thì tỷ lệ này của Pháp sẽ lên đến 5 % trong năm 2023 và 4,7 % vào năm tới, theo dự phóng của Fitch

Kịch bản này có tái diễn hôm nay hay không ? Trên nguyên tắc cuối ngày hôm nay, đến lượt Standard&Poor’s cũng của Mỹ công bố bảng xếp hạng nước Pháp. Cơ quan này hạ điểm an toàn của Pháp do nợ công tăng mạnh trong những năm gần đây. Trước khủng hoảng 2008, nợ công của Pháp tương đương với 65 % GDP. Trước đại dịch, tỷ lệ này là 95 % và nay lên 110 %.

Thêm một mối lo ngại khác là Paris vay tín dụng dài hạn 10 năm với lãi suát cao hơn nhiều so với Berlin. Đức vay tín dụng 10 năm với lãi suất 2,4 %, còn Pháp là trên dưới 3 %. Đó là dấu hiệu cho thấy các nhà tài trợ tin tưởng vào kinh tế Đức hơn là kinh tế Pháp. Trong năm 2022, chính phủ Pháp đã vay thêm 270 tỷ euro để hỗ trợ kinh tế đối mặt với khủng hoảng Covid và trợ giá năng lượng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh Ukraina.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Mathieu Plane của Đài Quan Sát Kinh Tế Pháp OFCE lưu ý kinh tế Pháp có nhiều điểm mạnh : Thứ nhất, Pháp là thành viên trong Liên Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất trong năm 2022 và thứ hai, tỷ lệ tăng trưởng của Pháp được dự báo là « khá vững chắc». Về phần Thomas Gillet, thuộc cơ quan thẩm định tài chính của châu Âu SCOPE, được hãng tin AFP trích dẫn, thì đánh giá ngành tài chính ngân hàng của Pháp « vững chắc », chính phủ can thiệp nhiều vào các hoạt động kinh tế, đóng một vai trò tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp. Đó là những « bảo đảm » cho tăng trưởng và ổn định trong xã hội.

Dù sao, đối với các nhà đầu tư, mức điểm tín nhiệm của các cơ quan xếp hạng tín dụng cũng là một thước đo về mức độ an toàn của một nền kinh tế. Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán tại thị trường Paris tăng điểm, chủ yếu là do được trấn an sau khi viễn cảnh Mỹ bị vỡ nợ đã được xua tan.

