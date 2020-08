Kinh tế Pháp suy giảm ở mức kỷ lục vì Covid-19

Tổng sản phẩm nội địa của Pháp giảm 13,8% trong quý 2/2020. Đây là mức tệ hại chưa từng thấy. Viện Thống Kê Quốc Gia INSEE trong báo cáo công bố ngày 31/07/2020 ghi nhận đây là quý thứ ba liên tiếp kinh tế Pháp sa sút.

Dưới tác động của dịch Covid-19, nước Pháp đang trải qua « giai đoạn đình đốn nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai ». Điều an ủi duy nhất là mức độ sụt giảm nói trên « nhẹ » hơn so với dự phóng được viện INSEE đưa ra một tháng trước đây. Khi đó cơ quan này lo ngại tổng sản phẩm nội địa của Pháp trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2020 sẽ giảm 17%.

Bộ trưởng Kinh Tế, Bruno Le Maire, nhìn nhận virus corona đã « giáng một đòn mạnh » vào kinh tế Pháp, dù vậy các biện pháp hỗ trợ của chính phủ đã « cho phép hóa giải được phần nào » những hậu quả tai hại dịch Covid-19 gây nên.

Kinh tế sụt giảm chủ yếu do tiêu thụ nội địa gần như đóng băng trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa phòng dịch trong 2 tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5/2020. Chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình Pháp trong quý 1 và 2 năm nay theo thứ tự giảm 5,8% và 11% so với hồi 2019. Về phía các doanh nghiệp, chỉ số sản xuất trong báo cáo của INSEE giảm hơn 14% trong quý 2/2020. Tổng đầu tư của các doanh nghiệp giảm gần 18% trong quý hai sau khi đã giảm hơn 10% trong ba tháng đầu năm nay. Nhìn đến kim ngạch xuất khẩu của Pháp, trong ba tháng vừa qua đã mất hơn một phần tư so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Virus corona: GDP Mỹ giảm 32,9%

Nền kinh tế số 1 trên thế giới chính thức rơi vào suy thoái do GDP giảm liên tiếp trong hai quý 1 và 2/2020. Theo giải thích của bộ Thương Mại Mỹ ngày 30/07/2020, tiêu thụ nội địa hoàn toàn « sụp đổ » trong 6 tháng đầu năm dưới tác động của các biện pháp phong tỏa chống Covid-19.

Theo thẩm định của chính phủ Mỹ, trong quý 2/2020, tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ giảm 9,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Với đà này, GDP của Mỹ trong cả năm 2020 giảm gần 32%. Đây là mức tệ hại nhất kể từ năm 1947.

