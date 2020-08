Tác phẩm Cannes nổi bật tại Liên hoan phim Deauville

PHÁP - LIÊN HOAN ĐIỆN ẢNH DEAUVILLE

Tác phẩm Cannes nổi bật tại Liên hoan phim Deauville

Ảnh tư liệu: Bích chương giới thiệu Liên Hoan Phim Mỹ tại Deauville (Pháp) năm 2017. © Deauville American Film Festival

Tuấn Thảo 6 phút

Được thành lập kể từ năm 1975, liên hoan phim Deauville diễn ra vào đầu tháng 9 và chủ yếu giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật hay dòng phim độc lập của Mỹ. Do vậy, người Pháp thường gọi nôm na là Liên hoan điện ảnh Mỹ ở Deauville. May mắn hơn so với các thành phố khác, Deauville duy trì việc tổ chức liên hoan và đặc biệt giới thiệu 10 tác phẩm từng được Cannes chọn đi tranh giải chính thức.