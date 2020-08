Tham quan Paris miễn phí với hướng dẫn viên du lịch

Education Images/UIG via Getty Images

Cho dù mùa hè năm nay, du khách quốc tế chắc hẳn vẫn chưa trở lại Paris, nhưng thủ đô Pháp vẫn thu hút khách thăm viếng đến từ các tỉnh thành hay du khách đến từ các nước châu Âu láng giềng. Ngoài ra, còn có nhiều người dân thủ đô không có dịp đi chơi xa. Nhắm vào các đối tượng này, Sở Du lịch Paris đã thành lập chương trình tham quan Paris miễn phí với hướng dẫn viên du lịch.

Từ đây cho đến ngày 31/08/2020, chương trình khám phá Paris vào mùa hạ giới thiệu 15 tour tham quan. Mỗi tour đều có hướng dẫn viên du lịch đi kèm, từ một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ. Ngoài việc đi xem các danh lam thắng cảnh, các công trình kiến trúc lịch sử, mục đích của chuyến tham quan là đưa du khách vào những lộ trình ít quen thuộc hơn. Khách thăm quan, khám phá Paris dưới một góc nhìn khác, qua những giai thoại phổ biến trong dân gian thời xưa nhưng tới nay vẫn còn tồn tại, câu chuyện của mỗi khu phố được lồng vào bối cảnh thực tế thường nhật, để cho khách hiểu rõ hơn về nếp sống thời nay.

Sở Du Lịch Paris đã hợp tác với Liên đoàn FNGIC bao gồm các nhà hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch viên cũng như các nhà thuyết trình có kiến thức chuyên môn. Đối với sở Du Lịch Paris, chương trình tham quan này giúp cho các sinh hoạt giải trí thêm phong phú đa dạng, nhất là Paris luôn chủ trương từng bước nối lại đời sống văn hóa trong thời kỳ hậu phong tỏa. Còn đối với liên đoàn FNGIC, việc hợp tác với sở Du Lịch Paris là một cách để duy trì việc làm. Phần lớn thu nhập của các hướng dẫn viên đều phụ thuộc nhiều vào lượng khách du lịch. Các tour tham quan mùa hè năm nay hoàn toàn miễn phí cho người tham gia, nhưng thật ra các chi phí hoạt động đều do sở Du Lịch Paris thanh toán chi trả từ trước qua hợp đồng.

Trong chiều hướng đó, đôi bên đã định ra 15 lộ trình tham quan với nhiều giai thoại khác lạ hấp dẫn, có khả năng lôi cuốn khách đến từ các tỉnh thành, thậm chí ngay cả những người dân sống ở Paris nhiều năm cũng sẽ khám phá nhiều câu chuyện thú vị bất ngờ. Chẳng hạn như đồi Montmartre, phố Marais hay phố Palais Royal, thay vì là những chuyến tham quan đơn thuần lại được giới thiệu như một trò chơi, qua đó khách vào vai một ‘‘thám tử’’ giải đáp các câu đố dựa theo các di tích lịch sử, dĩ nhiên là với sự dìu dắt của hướng dẫn viên.

Chẳng hạn như trong trò chơi ‘‘Theo chân ba chàng ngự lâm pháo thủ’’, khách tham quan sẽ khám phá Điện Luxembourg và phố Palais Royal, các con đường Tournon, Férou hay Vaugirard từng được văn hào Alexandre Dumas chọn làm bối cảnh cho quyển tiểu thuyết ‘‘Les Trois Mousquetaires’’. Trò chơi là một cách để cho người tham gia hình dung các nhân vật, từng trở nên sống động nhờ tài kể chuyện của nhà văn. Điểm khởi hành của chuyến tham quan này nằm ngay trước mặt Thượng Viện Pháp ở số 15 đường Vaugirard.

Đối với những ai thích đi xem phong cảnh thiên nhiên nhưng vẫn ở trong thành phố, các tour tham quan công viên Montsouris, công viên Bercy hay vườn bách thảo Jardin des Plantes có lẽ là thích hợp nhất. Công viên Montsouris nằm trước mặt khu vực Cư xá Đại học quốc tế Paris (Cité Universitaire de Paris) rộng lớn, thoáng mát, đủ để cho du khách quên đi cái cảm tưởng họ vẫn còn ở trong đô thị. Hướng dẫn viên đưa người xem đi dạo môt vòng công viên để rồi khám phá những góc phố tiềm ẩn, các biệt thự của nhiều văn nghệ sĩ nấp đằng sau những con đường nho nhỏ, đầy hoa cỏ.

Một cách tương tự, công viên Bercy là dấu gạch nối giữa truyền thống và hiện đại. Các dãy phố mới xung quanh Viện lưu trữ phim ảnh Pháp (Cinémathèque Française) bao bọc một công viên với hồ nước lớn và các nông trại trồng cây lấy hạt giống, nuôi ong để lấy mật. Công viên này cũng có nhiều mảnh đất trồng cây ăn trái và các vườn nho leo để nhắc nhở quá khứ vàng son của ngôi làng Bercy, vào thời xưa là những hầm kho cất giữ rượu vang, bây giờ một số đã được trùng tu, tái tạo thành nhà hàng khách sạn, quán bar hay viện bảo tàng.

Còn đối với những ai thích đi dạo phố, ngắm cảnh chụp hình, nhưng mỗi chặng dừng đều được gắn liền với tên tuổi của một danh nhân, lý tưởng nhất vẫn là các lộ trình tham quan phố Saint-Germain des Prés, phố nghệ sĩ Montmartre cũng như phố Montparnasse. Các tour này đưa khách đi theo bước chân của những nhân vật nổi tiếng từng để lại dấu ấn sâu đậm. Saint-Germain des Prés là một trong những địa danh điển hình, nơi lui tới trước kia của Juliette Gréc hay Boris Vian, Jean Paul Sartre và Simone de Beauvoir. Hình bóng họ vẫn còn phảng phất trên quảng trường Furstenberg, nhà thờ Saint-Germain, cũng như các quán cà phê nổi tiếng Paris như Café de Flore hoặc là Les Deux Magots.

Chuyến tham quan Montmartre thì đưa bạn theo chân các họa sĩ, đi tìm lại xưởng vẽ "Bateau Lavoir" của một Picasso thời còn trẻ, chưa thật sự nổi tiếng nên đành phải chờ thời. Picasso vẽ vào năm 1907 bức tranh "Les Demoiselles d'Avignon" ở nơi đó, đánh dấu sự khởi đầu của chủ nghĩa lập thể. Bên cạnh đó, Montmartre còn có nhiều tên tuổi khác trong làng hội họa như Auguste Renoir, Toulouse Lautrec, Juan Gris, Brancusi, Mac Orlan hay là Modigliani. Điểm khởi hành tham quan nằm ngay ở lối ra trạm xe điện ngầm Abbesses, đây cũng là dịp để cho các bạn xem tận mắt bức tường khắc chữ ‘‘Anh Yêu Em’’ trong hàng trăm thứ tiếng, cũng như ghé thăm bức tượng đồng và căn nhà thơ mộng của thần tượng quá cố Dalida.

Ghé thăm phố Montparnasse cũng là dịp khám phá (ngoài tòa nhà cao tầng cùng tên) một trong những dãy phố nghệ thuật đầu thế kỷ 20 của thủ đô Paris. Hầu hết các xưởng vẽ từng được nhiều nghệ sĩ danh tiếng lui tới, đều nằm gần ngã tư Vavin, tòa nhà với lối kiến trúc độc đáo của Henri Sauvage hay là con đường hội họa Campagne-Première gồm toàn là các xưởng sáng tác nghệ thuật, gần trạm xe điện ngầm Edgar Quinet trên đường métro số 6.

Để tham gia các chuyến tham quan miễn phí này, bạn chỉ cần vào mạng "parisinfo.com" để đăng ký trước ngày giờ và số người tham dự. Từ đây cho tới 31/08, mỗi ngày có từ hai đến ba suất tham quan, thường là vào buổi chiều và mỗi người có thể giữ trước từ một chỗ cho tới 6 chỗ. Dĩ nhiên là trên 15 tuyến tham quan, một số tour vẫn đắt khách hơn nhiều so với các tour còn lại. Do khả năng tiếp đón người tham gia có phần giới hạn do các quy định giãn cách xã hội, cho nên khách tham quan nào muốn đi cùng với gia đình hay bạn bè lại càng phải đặt chỗ trước, càng sớm càng tốt.

