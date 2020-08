Covid-19 : Xem kịch Avignon miễn phí tại Paris

Áp phích quảng cáo chương trình không chính thức Liên hoan sân khấu và kịch nghệ Avignon (Festival OFF d’Avignon), Pháp, tháng Bẩy năm 2016. Ảnh minh họa.

Liên hoan sân khấu và kịch nghệ thành phố Avignon diễn ra vào mỗi mùa hè, đã bị hủy bỏ do dịch Covid-19. Sau nhà hát độc lập ‘‘Théâtre 14’’, đến phiên Tòa đô chính Paris mời 8 đoàn nghệ sĩ đến biểu diễn tại thủ đô Pháp trong vòng hai tuần lễ, kể từ hôm nay 24/08 cho đến ngày 06/09/2020.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong khuôn khổ chương trình ‘’Tháng 8, tháng Văn hóa’’, thành phố Paris đã triệu mời các nghệ sĩ đến giới thiệu với công chúng thủ đô 8 tác phẩm chọn lọc. Các vở kịch này từng được lên lịch biểu diễn tại thành phố Avignon, trong khuôn khổ ‘‘Festival Off’’, tức là chương trình bên lề liên hoan chính thức, dành riêng cho giới nghệ sĩ cũng như các đoàn kịch độc lập. Tính tổng cộng, 8 đoàn nghệ sĩ được mời tới Paris lần này sẽ biểu diển đủ loại tác phẩm, bao gồm cả kịch nói, kịch múa, nhạc kịch hay là chuyện cổ tích kể cho thiếu nhi.

Trong số các tác phẩm đến từ liên hoan sân khấu thành phố Avignon, khán giả đặc biệt chú ý đến vở kịch ‘‘Callas, il était une voix’’ (Callas, huyền thoại một giọng ca) của tác giả Pháp Jean-François Viot, vở nhạc kịch ‘‘Une vie de pianiste’’ (Đời nghệ sĩ dương cầm) của hai đạo diễn Pháp và Rumani Agnès Boury và Paul Staïcu và nhất là phiên bản phóng tác tiếng Pháp của vở kịch mới ‘‘Boxing Shadows’’ của nam diễn viên kiêm tác giả người Mỹ Timothy Daly.

Do rất nhiều sân khấu cũng như nhà hát tại thủ đô Paris vẫn còn chưa hoạt động trở lại trong thời hậu phong tỏa, cho nên thành phố Paris đã biến các quảng trường, khuôn viên, vườn hoa hay sân trường học thành những sân khấu biểu diễn miễn phí ở ngoài trời. Phần biểu diễn các tác phẩm chọn lọc của liên hoan Avignon chủ yếu được tổ chức tại quảng trường mặt tiền Tòa thị chính quận 1 và quận 4, khuôn viên của Viện Văn hóa Thụy Điển (quận 3) hay là trong công viên Square Saint Lambert ở quận 15. Mỗi ngày đều có suất diễn miễn phí, cuối tuần có từ hai suất trở lên và khán giả được vào cửa tự do nhưng cũng nên đăng ký trước trên mạng, vì do các quy định giãn cách xã hội, cho nên số chỗ ngồi có giới hạn.

Sự kiện Paris mời các đoàn nghệ sĩ đến thủ đô biểu diễn, là một cách để hỗ trợ các tác giả, các đạo diễn và diễn viên trong thời hậu phong tỏa, những người mà đáng lẽ ra phải biểu diễn vào mùa hè này trong khuôn khổ chương trình Festival Off của Avignon. Sau khi liên hoan bị hủy bỏ, mặc dù ban điều hành đã tổ chức chương trình “Avignon Online”, giới thiệu các vở kịch trên mạng, qua các phần video trích đoạn, mục tiêu là tạo điều kiện cho giới nghệ sĩ độc lập cũng như các đoàn kịch ký được hợp đồng biểu diễn với các nhà hát trong năm tới, nhưng chương trình trực tuyến này đã không mang lại nhiều kết quả như mong đợi.

Về phía Paris, Tòa đô chính đã hợp sức với Nhà hát thành phố Théâtre de la Ville để chi trả toàn bộ các chi phí, khi mời 8 đoàn nghệ sĩ đến biểu diễn tại thủ đô. Các đoàn kịch có thêm cơ hội giới thiệu với khán giả việc làm của họ, nhưng đồng thời có thể thuyết phục giới quản lý các sân khấu kịch cũng như các nhà hát tại Paris ký thỏa thuận hợp tác với những đoàn kịch hoạt động theo quy chế độc lập. Các đoàn kịch này tự tìm nguồn vốn đầu tư tài trợ và vì thế cho nên cũng ít khi nào nhận được các khoản trợ cấp từ phía chính phủ.

Cho dù vào đầu tháng 08/2020, Bộ Văn hóa Pháp đã thông báo thành lập một quỹ đặc biệt với 800.000 euro, nhằm hỗ trợ các đoàn kịch tham gia Festival Off của Avignon nói riêng, giới nghệ sĩ độc lập nói chung, tuy nhiên biện pháp này chỉ mang tính ngoại lệ và tạm thời. Các khoản trợ cấp đều có mức hạn chế, được tính theo thu nhập trung bình và các doanh thu hoạt động sân khấu trong năm trước. Đối với các nhà quản lý rạp hát, biện pháp này tạo luồng dưỡng khí cho các rạp kịch bị đóng cửa, phải ngừng hoạt động trong một thời gian dài và giúp hoàn trả lại các khoản tiền đặt cọc, do liên hoan Avignon đã bị hủy bỏ trong mùa dịch Covid-19.

Đối với giới yêu chuộng kịch nghệ, sân khấu Avignon được xem là một trong những liên hoan lớn nhất thế giới dành riêng cho bộ môn kịch thoại nói riêng và cho nghệ thuật thứ sáu nói chung. Tương tự như Liên hoan điện ảnh Cannes, không những có uy tín nhờ giải Cành cọ vàng mà còn quan trọng nhờ Hội chợ phim quốc tế, liên hoan kịch Avignon là một tủ kính trưng bày hấp dẫn với gần 1.500 buổi biểu diễn và hơn 1.000 đoàn kịch cũng như nghệ sĩ đến tham gia hàng năm.

Liên hoan kịch Avignon được xem như là lễ hội lớn nhất của ngành sân khấu biểu diễn ở Pháp: khoảng 25% các hợp đồng kinh doanh phân phối các vở kịch tại Pháp được thực hiện tại Avignon. Còn đối với chính quyền địa phương, một mùa hè mà không có tổ chức liên hoan sân khấu và kịch nghệ, thành phố Avignon bị thất thu nặng nề, ở một mức chưa từng thấy, hơn 70 năm sau ngày liên hoan được thành lập.

Theo báo cáo gần đây nhất của Hội đồng cấp vùng, tuy thành phố Avignon có khoảng 90.000 dân, nhưng trong hai tháng hè, dân số tại chỗ được nhân lên gấp 8 lần, số khách tham quan lên đến gần 700.000 người. Nhờ vậy mà vào mỗi mùa hè, liên hoan kịch đem về cho thành phố Avignon khoảng 150 triệu euro doanh thu. Vì thế cho nên, ngoài các tác hại về mặt văn hóa kịch nghệ, dịch Covid-19 đối với thành phố Avignon, còn là một ‘‘thảm họa kinh tế’’.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký