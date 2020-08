Phim châu Á nổi bật tại liên hoan Pháp‘‘L’Étrange Festival’’

Vào lúc rất nhiều liên hoan điện ảnh tại Pháp bị hủy bỏ hay bị dời lại cho tới năm sau, các thành phố Deauville, Angoulême và Paris vẫn cố gắng duy trì các chương trình chiếu phim có tranh giải. Liên hoan Angoulême giới thiệu phim Pháp, Deauville dành cho phim Mỹ, còn Paris tổ chức ‘‘Liên hoan phim kỳ lạ’’ từ 02/09 đến 13/09/2020.

Được thành lập từ năm 1993, liên hoan này thường diễn ra tại hội trường Forum des Images tại phố Les Halles ở Paris quận 1. Dưới danh hiệu ‘‘L’Étrange Festival’’, chương trình chiếu phim không có ý nghĩa nào khác ngoài hình tượng một ‘‘ốc đảo điện ảnh’’, chuyên khai thác các thể loại không thuộc vào dòng phim chính thống. Các tác phẩm được đưa vào cuộc thi hàng năm, không phải là phim ‘‘chính kịch’’ mà thường là ‘‘film de genre’’ theo cách gọi của người Pháp bao gồm cả phim kinh dị, phim thử nghiệm, phim tâm lý, phim giải trí, phim hài … Sợi chỉ đỏ xuyên suốt vẫn là yếu tố ‘‘lạ kỳ, khác thường’’ trong nội dung hay trong cách thực hiện có đủ ‘‘ma lực’’ để lôi cuốn khán giả, họ bị câu chuyện ‘‘hớp hồn’’ từ lúc nào không hay.

Trong gần 30 năm hoạt động, ‘‘L’Étrange Festival’’ đã giúp công chúng khám phá một số tài năng mới mà sau đó đã trở thành những tên tuổi lớn của làng điện ảnh quốc tế như các đạo diễn Alex de la Iglesia (The Oxford Murders / Sát nhân thông minh), François Ozon (Huit Femmes / 8 người đàn bà) và nhất là Guillermo Del Toro (The Shape of Water / Giai nhân và Thủy quái) từng đoạt 4 giải Oscar của Mỹ và một Sư tử vàng tại liên hoan phim Venise dành cho tác phẩm xuất sắc nhất. Năm nay, chương trình chính thức với sự hợp tác của kênh truyền hình Canal+ Cinéma, giới thiệu 14 bộ phim đi tranh các giải quan trọng nhất : Giải thưởng của công chúng và Giải thưởng lớn của ban giám khảo. Ngoài giải thưởng bằng hiện vật, phim đoạt giải còn nhận được thêm hợp đồng phân phối cho thị trường Pháp.

Trong số 14 bộ phim truyện đi tranh giải, có phim đến từ các quốc gia Anh, Mỹ, Canada, Úc, Nga, Nam Phi …. về phía châu Á có phim của Kazakhstan, Đài Loan và Hàn Quốc. Nếu như phim Nga (Sputnik) tập trung khai thác thể loại khoa học viễn tưởng, phim Nam Phi (Fried Barry) kết hợp phim hài với kinh dị, phim Úc (Relic / Tàn tích Quỷ ám) đơn thuần là phim ma, thì giới ghiền xinê đặc biệt chú ý đến bộ phim ‘‘The Owners’’ (Chủ nhà), kể lại câu chuyện của một nhóm bạn trẻ tìm thấy một két sắt chứa đầy tiền mặt trong một ngôi nhà bị bỏ hoang.

Kế hoạch đột nhập vào ngôi nhà để ăn trộm trở nên vô cùng nguy hiểm khi căn nhà tưởng chừng bị bỏ trống lại có cài bẫy và chủ nhà ngỡ rằng vắng mặt đi xa, lại bỗng dưng về sớm. Ngoài sự xuất hiện trở lại của Maisie Wiliams (Game of Thrones) trên màn ảnh lớn, kịch bản bộ phim với nhiều đột biến bất ngờ, còn làm cho người xem liên tưởng đến bộ phim hồi hộp (Don’t Breath / Nín thở trong bóng tối) từng được khán giả liên hoan bình chọn làm bộ phim kinh dị đáng sợ nhất trong năm 2016.

Về phần các bộ phim đến từ châu Á, các tác phẩm ở đây được xếp vào hàng quan trọng, đủ để giới thiệu trong chương trình khai mạc cũng như bế mạc liên hoan ‘‘L’Étrange Festival’’ 2020. Trong buổi lễ khai mạc, ban tổ chức công chiếu bộ phim đến từ Kazakhstan mang tựa đề ‘‘Nữ hoàng Tomyris’’. Thuộc vào dòng phim dã sử cổ trang, bộ phim này kể lại cuộc đời của nữ hoàng chiến binh Tomyris, lãnh đạo các bộ tộc du mục ở vùng biển Aral, từng khởi nghĩa vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên để giải thoát dân tộc của mình khỏi ách đô hộ của Đế chế Ba Tư thời Cổ đại.

Bộ phim do đạo diễn Akan Katayev thực hiện với nhiều kinh phí đầu tư, có nhiều cảnh quay công phu trong ba tháng trên các vùng núi non hùng vĩ và hơn hai năm rưỡi phần hậu kỳ để tái tạo các hoạt cảnh vĩ đại lộng lẫy như những bức bích họa thời xa xưa. Trong bộ phim này, nhân vật phi thường này gần với truyền thuyết huyền thoại, hơn là một nhân vật có thật trong lịch sử, có thể được xem như là một ẩn dụ về nữ quyền. Ngoài cái tài lãnh đạo đáng gờm, nữ hoàng Tomyris còn là một nhà chiến lược tài ba, có khả năng xông pha trận mạc chiến trường không kém gì Alexandre Đại đế thời Hy Lạp cổ đại, hay là Thành Cát Tư Hãn, điều khiển các đạo quân Mông Cổ.

Khán giả thích phim châu Á nhân dịp này cũng khám phá một tác phẩm mới của Đài Loan mang tựa đề ‘‘Get The Hell Out’’ (tạm dịch Thoát khỏi Viện Lập pháp). Đây là một bộ phim zombie (xác sống) nhưng mang đầy tính trào phúng hài hước khi nói về tinh thần yêu nước của người dân Đài Loan. Người thực hiện bộ phim là đạo diễn Vương Dật Phàm, từng đoạt giải nhân liên hoan phim Đài Bắc 2018 và từng được đề cử đi tranh giải thưởng điện ảnh Kim Mã nổi tiếng của Đài Loan.

Trong thời gian gần đây, điện ảnh Hàn Quốc đã thật sự khởi sắc tại Pháp, thông qua bộ phim nhiều tập Kingdom (Vương quốc thây ma) và gần đây hơn với bộ phim Peninsula (tập nhì của ‘‘Chuyến tàu sinh tử’’ / Last Train to Busan). Lần này tại ‘‘L’Étrange Festival’’, công chúng sẽ được xem trong buổi lễ bế mạc bộ phim "Người Kế Tiếp" (The Man Standing Next / Namsanui Bujangdeul) của đạo diễn Woo Min Ho với ngôi sao Lee Byung Hun trong vai chính. Được chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết rất ăn khách, bộ phim là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của điện ảnh Hàn Quốc đầu năm 2020. Bộ phim kể lại âm mưu ám sát tổng thống (Park Chung Hee) vào tháng 10 năm 1979, kẻ chủ mưu chính là giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc Kim Jae Kyu.

Một bộ phim ‘‘nặng ký’’ khác của Hàn Quốc là tác phẩm ‘‘Núi lửa Baekdu’’ (tựa tiếng Việt ‘‘Thảm họa núi Bạch đầu’’ còn tựa tiếng Anh là ‘‘Ashfall’’). Thuộc vào dòng phim thảm họa, tác phẩm này quy tụ một dàn diễn viên hùng hậu như Lee Byung Hun, Bae Suzy, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok … kể lại câu chuyện của một đội chuyên viên chạy đua với thời gian để tìm cách giải cứu người dân, sau lần phun lửa đầu tiên của núi Bạch Đầu. Trước nguy cơ núi lửa tiếp tục gây thêm nhiều thiệt hại tàn phá, đội chuyên viên này phải hợp sức để ngăn chặn thiên tai đổ ập vào đầu người dân xứ Hàn.

Bên cạnh một dàn diễn viên đẹp như mơ, bộ phim tuy là blockbuster với nhiều đầu tư vào phần kỹ xảo nhưng vẫn biết gói ghém kịch bản chặt chẽ. Bộ phim từng đứng đầu danh sách các tác phẩm ăn khách ở Hàn Quốc hồi cuối năm 2019, trước khi có dịch Covid-19, từng có doanh thu cao gấp ba lần mức đầu tư ban đầu. Giờ đây, khi được chiếu tại liên hoan ‘‘L’Étrange Festival’’ tại Paris, bộ phim này càng có nhiều khả năng chinh phục giới yêu chuộng nghệ thuật thứ bảy.

