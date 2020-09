Vụ tấn công bằng dao ở Paris : 7 người bị câu lưu, cảnh sát Pháp mở điều tra khủng bố

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công bằng dao ở Paris gần tòa soạn cũ của báo trào phúng Charlie Hebdo trong ngày thứ Sáu 25/09/2020, nghi phạm chính đã bị bắt giữ, 6 người khác bị câu lưu. Giới điều tra không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Theo các nguồn tin cảnh sát, hai người đã bị câu lưu ngay chiều hôm qua 25/09. Một thanh niên 18 tuổi bị nghi là “tác giả vụ tấn công” đã bị bắt gần quảng trường Bastille. Báo chí cho hay nghi can người gốc Pakistan đến Pháp cách nay ba năm. Theo lãnh đạo cơ quan tư pháp đặc trách về các hồ sơ khủng bố, Jean-François Ricard, nghi can thứ nhì, gốc Algeri, 33 tuổi, bị câu lưu với lý do “có liên hệ với nghi can chính” nhưng đã được thả vào nửa đêm hôm qua.

Ngoài ra, còn có 5 người khác bị câu lưu trong đêm 25/09 tại một căn hộ ở Pantin, ngoại ô phía bắc Paris, trong lúc cảnh sát khám xét nhà của nghi can chính người Pakistan.

Vụ tấn công bằng dao làm 2 người bị thương, nhưng tính mạng của họ không bị đe dọa. Mục tiêu hung thủ nhắm tới là tòa nhà số số 10 đường Nicolas Appert, quận 11, Paris, từng là trụ sở của báo Charlie Hebdo. Gần như toàn bộ ban biên tập tờ báo trào phúng này bị sát hại trong vụ khủng bố vào tháng Giêng 2015. Vụ tấn công hôm qua khơi lại vết thương của những người sống trong khu vực. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp, Gérald Darmanin, khẳng định có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là “một hành vi khủng bố Hồi giáo cực đoan”.

