Pháp thành lập mạng phim trực tuyến Salto

Mỹ có mạng phim nổi tiếng Netflix, Pháp giờ đây có Salto. Mạng phim của Pháp vừa được khai trương trong tuần này với hơn 10.000 giờ chương trình có sẵn (phim truyện, tài liệu, hoạt hình, trò chơi). Tốc độ truyền dữ liệu và chi phí băng thông cho phép khán giả Pháp tải phim nhanh chóng với độ phân giải hoàn chỉnh cũng như xem phim trực tuyến thoải mái.

Thị trường cung cấp dịch vụ phim trực tuyến vừa có thêm một đối thủ cạnh tranh. Mạng Salto của Pháp vừa được chính thức tung ra ngày 20/10/2020, mặc dù đã có khá nhiều công ty và tập đoàn quốc tế khai thác các dịch vụ tương tự. Phía Hoa Kỳ đã có Netflix, Disney+, Amazon Prime Video hay AppleTV+, phía Pháp thì có thêm các hệ thống như MyTF1, Canal VOD & Canal+ Series, SFR Club Video hay là OCS (tương tự như mạng HBO Max).

Tuy không nói ra, nhưng mạng Salto vẫn nuôi tham vọng trở thành một Netflix theo kiểu Pháp. Trong thời gian nước Pháp ban hành lệnh phong tỏa, các tập đoàn truyền hình Pháp đã có cơ hội bắt tay làm việc chung, thành lập một kênh truyền hình miễn phí (Tous à la Maison) cho mọi tầng lớp khán giả.

‘‘Hôn nhân theo lý trí’’ thay vì tình cảm

Giờ đây, ba tập đoàn truyền hình lớn nhất của Pháp là TF1, M6 và France Télévisions tiếp tục gác qua một bên những mối bất đồng trước kia và cùng hợp tác với nhau để cung cấp một hệ thống dịch vụ kết hợp cả hai vế : nội dung truyền hình và mạng phim trực tuyến. Đằng sau các tập đoàn này, có sự tham gia của nhiều kênh truyền hình ‘‘đại cương’’ hay theo chuyên đề. Một cách cụ thể, khán giả Pháp đăng ký dịch vụ vừa xem phim theo yêu cầu, vừa có thể truy cập trực tiếp khoảng 20 kênh truyền hình khác nhau. Do hai tập đoàn TF1 và M6 từ trước tới nay vẫn luôn cạnh tranh nhau, có thể nói là mạng Salto là một hôn nhân theo lý trí nhiều hơn là vì tình cảm.

Trên lãnh vực tải dữ liệu và xem trực tuyến, thị trường châu Âu hiện nay đã có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ, vậy thì làm thế nào để tạo ra nét khác biệt ? Trước mắt, mạng Salto muốn đề cao điều mà người Pháp thường gọi là ‘‘ngoại lệ văn hóa’’. Để làm nổi bật thương hiệu, Salto trước hết muốn trau dồi những đặc điểm của mình và nhấn mạnh trên 10 ngàn giờ nội dung ban đầu, chủ yếu là chương trình tiếng Pháp.

Bên cạnh gần 1.000 giờ phim tài liệu, một ‘‘tủ phim’’ kinh điển bao gồm các thước phim truyện của Truffaut, Godard, Sautet, Demy …. cả ba tập đoàn truyền hình Pháp luôn sản xuất những nội dung nguyên tác trong đó có loại phim truyện nhiều tập chiếu hàng ngày ‘‘Plus belle la vie’’ & ‘‘Un si grand soleil’’ (France Télévisions), ‘‘Demain nous apparatient’’ hay là ‘‘Ici tout commence’’ (TF1) đều được chiếu trên mạng Salto trước khi được phổ biến trên các kênh truyền hình Pháp.

Phim theo yêu cầu và tivi trực tuyến

Một cách tương tự, các series truyền hình ăn khách như ‘‘Capitaine Marleau, Candice Renoir, Alex Hugo, Nina, La Stagiaire ….’’ đều được chiếu ưu tiên cho thành phần khán giả có đăng ký dịch vụ. Các tập đoàn cũng bổ sung với các trò chơi, thi đấu thể thao hay truyền hình thực tế như ‘‘L’amour est dans le pré’’, ‘‘Le meilleur pâtissier’’ hay là ‘‘Les Princesses de l’amour’’… Giới mê phóng sự điều tra hay các vụ án ‘‘truyền hình’’ có thể xem qua các kênh W9 & M6, còn giới ghiền các bộ môn thể thao có thể xem các trận bóng đá nhờ TF1, Vòng đua nước Pháp Tour de France hay giải quần vợt Roland-Garros nhờ France Télévisions.

Nhưng Salto muốn đi xa hơn nữa qua việc giới thiệu các nội dung độc đáo độc quyền sản xuất hay thông qua hợp tác, nhưng chưa phát hành như ‘‘Ils étaient 10’’, phiên bản tân thời (M6) phóng tác từ truyện ‘‘And then They were none’’ của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie. Bên cạnh đó còn có "The Pier", loạt phim truyền hình mới (TF1) của nhóm tác giả đã từng làm nên serie nổi tiếng ‘‘La casa de papel’’ (Phi vụ triệu đô). Tuy vậy, theo thăm dò thị trường, nhiều khán giả Pháp vẫn có nhu cầu xem các phim bộ nước ngoài, cho dù đó là phim do Hàn Quốc hay Hoa Kỳ sản xuất.

Nhu cầu xem phim Mỹ, ngoài phim Pháp

Có lẽ cũng vì thế, mạng Salto vẫn có sẵn các nội dung ‘‘made in USA’’ và sắp tới đây nữa là các chương trình đến từ Hàn Quốc. Theo ông Thomas Follin, giám đốc điều hành mạng Salto, nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập nước ngoài, kể cả phim đã phát sóng hay chưa từng được phổ biến đều có chỗ đứng trên mạng Salto, trong đó có các loạt phim nhiều mùa như ‘‘Downton Abbey, The Handmaid's Tale, Grey's Anatomy’’. Về phần những bộ phim chưa được phát hành tại Pháp, có mùa thứ tư của ‘‘Fargo’’, các serie mới thực hiện như ‘‘Temple’’ hay ‘‘Why Women Kill’’ của Mỹ và nhất là El Embarcadero của Tây Ban Nha.

Theo ông Thomas Crosson, giám đốc chương trình và lịch phát sóng, nhờ vào sự hợp tác của ba tập đoàn truyền thông, nhiều dự án lớn đã được xúc tiến, trong những tháng sắp tới, khán giả Pháp sẽ được xem bộ phim nhiều tập ‘‘Germinal’’ phóng tác từ tiểu thuyết của Zola, một serie phim tài liệu của đạo diễn trứ danh của Jean-Xavier de Lestrade về vụ tự tử tập thể của giáo phái ‘‘Temple Solaire’’ vào cuối năm 1995. Bên cạnh đó, mạng Smalto mua thêm các serie của Mỹ để bổ sung thư mục, trong đó có phim ‘‘Evil’’ của nhóm tác giả từng soạn kịch bản của ‘‘The Good Wife’’, phim tài liệu ‘‘Exit’’ nói về giới giao dịch chứng khoán hay là phim tình cảm xã hội ‘‘Looking For Alaska’’ của mạng Hulu, nói về giới trẻ những năm 1990.

Với giá đăng ký dịch vụ tương đối mềm, từ 6,99 euro một màn hình mỗi tháng (Solo), 9,99 euro cho hai màn hình (Duo) và 12,99 € cho 4 màn hình (Tribu), trong khi giá của Netflix là từ 7,99 euro cho tới 15,99 € mỗi tháng, mạng Salto hy vọng sẽ lôi kéo về phía mình nhiều người tiêu dùng từng đăng ký các dịch vụ trực tuyến khác. Thị trường Anh Mỹ vốn đã phát triển sớm, cho nên giờ đây có thể đã bão hòa, ngược lại thị trường Pháp còn đang trong giai đoạn đi lên, cho nên việc thành lập mạng Salto của Pháp được giới chuyên ngành đánh giá là đúng lúc, hợp thời.

