Covid-19 : TT Pháp triệu tập hai cuộc họp Hội Đồng Quốc Phòng

Người dân Pháp đang hồi hộp chờ những biện pháp mới của chính phủ để đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai trong bối cảnh trong những ngày gần đây, virus lây lan với tốc độ nhanh chưa từng có, với những con số cao kỷ lục và các chỉ số dịch bệnh đều xấu đi nghiêm trọng.

Theo số liệu cơ quan Y Tế Pháp công bố tối hôm qua 26/10/2020, có hơn 26.700 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Con số này tuy đã giảm gần một nửa so với số ca nhiễm thường nhật cao kỷ lục hơn 52.000 ca của ngày hôm trước, nhưng số ca tử vong lại tăng lên thành 258. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính cũng lên đến 17,8% so với con số 17% một hôm trước đó và so với tỉ lệ 4,5% hồi đầu tháng 09. Con số 1.307 ca nhập viện trong vòng 24 giờ vì Covid-19 cũng ở mức cao nhất tính từ ngày 02/04.

Lo ngại về tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát, hôm nay và ngày mai tổng thống Emmanuel Macron chủ trì hai cuộc họp của Hội Đồng Quốc Phòng để bàn về cách đối phó với đại dịch. Trước khi diễn ra cuộc họp của hội Đồng Quốc Phòng vào sáng hôm nay, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin, phát biểu trên đài Franceinter là nước Pháp « cần chuẩn bị tinh thần để có những quyết định khó khăn ». Không nói cụ thể, nhưng bộ trưởng Nội Vụ nhấn mạnh nước Pháp sẽ hướng tới các biện pháp nghiêm ngặt hơn « giống như tất cả các nước láng giềng ».

Trong khi đó, theo AFP, chiều hôm nay, thủ tướng Jean Castex sẽ tiếp lãnh đạo các chính đảng để nghe họ đề xuất, cũng như trao đổi với các đối tác xã hội về khả năng tăng cường biện pháp chống dịch bệnh.

Truyền thông Pháp nhắc đến hai khả năng : hoặc là lệnh giới nghiêm được mở rộng cả về không gian và thời gian; hoặc là nước Pháp bị tái phong tỏa nhưng ít nghiêm ngặt hơn và trong thời gian ngắn hơn đợt 1, cho phép trường học tiếp tục mở cửa và duy trì một số hoạt động kinh tế.

Nghiệp đoàn giới chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CPME) sáng hôm nay đã « gióng hồi chuông cảnh báo » về nguy cơ nền kinh tế Pháp sẽ sụp đổ trong trường hợp có phong tỏa, dù là toàn diện hay từng phần, bởi các doanh nghiệp hiện nay đã bị suy yếu rất nhiều so với hồi tháng Ba, khi tổng thống Macron ban hành lệnh phong tỏa đợt 1.

Châu Âu liên tục phá kỷ lục về số ca nhiễm thường nhật

Nhìn rộng ra châu Âu, tình hình cũng rất đáng lo ngại. Một trong những lãnh đạo cao nhất của Tổ chức Y Tế Thế Giới hôm qua lưu ý châu Âu phải tìm cách đạt một bước tiến lớn trong việc phòng chống Covid-19. Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới, 46 nước châu Âu hiện chiếm 46% tổng số ca nhiễm virus corona và 1/3 số ca tử vong trên toàn thế giới.

Không chỉ riêng nước Pháp, mà nhiều nước châu Âu trong những ngày qua liên tục « phá kỷ lục » về số ca lây nhiễm thường nhật. Tây Ban Nha trong hai ngày cuối tuần ghi nhận thêm 50.000 ca nhiễm mới, Anh Quốc hôm qua có thêm 20.000 ca. Tại Đức, hôm qua phát ngôn viên của thủ tướng Merkel cho biết có thể ngày mai 28/10 thủ tướng và lãnh đạo 16 vùng sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế mới để ngăn chặn đà lây lan của virus corona.

