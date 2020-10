Covid-19 : Pháp có thể phong tỏa trở lại

Vào tối nay, 28/10/2020, lúc 20 giờ, tổng thống Emmanuel Macron sẽ lên đài truyền hình để thông báo với dân Pháp những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chận đà lây lan của dịch Covid-19, thậm chí phong tỏa toàn quốc trở lại trong 4 tuần.

Các biện pháp nói trên, mà chính phủ nhìn nhận là sẽ « mất lòng dân », đã được quyết định vào buổi sáng trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng, diễn ra trước cuộc họp Hội đồng bộ trưởng hàng tuần. Ngay từ hôm qua, thủ tướng Jean Castex đã cho rằng các biện pháp mới là « cần thiết » để phòng chống virus corona. Trên mạng Twitter, ông Castex cho biết ông sẽ đệ trình các biện pháp đó lên Quốc Hội ngày mai.

Nhiều kịch bản đã được nêu lên, từ việc ban hành lệnh giới nghiêm chặt chẽ hơn (hiện là từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng đối với 2/3 dân Pháp), cho đến việc phong tỏa toàn quốc trở lại trong một tháng. Nhưng lệnh phong tỏa mới có thể sẽ không nghiêm ngặt bằng lệnh phong tỏa vào mùa xuân năm nay, tức là các trường học và các cửa hàng siêu thị vẫn được mở cửa, như Ailen đang làm.

Ngay từ thứ Hai, chủ tịch tổ chức của giới chủ MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux đã cảnh báo là nếu phong tỏa trở lại giống như vào tháng 3, kinh tế Pháp sẽ sụp đổ, sẽ sụt giảm ít nhất là 10%.

Theo các số liệu do cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ đã có thêm 33.417 ca nhiễm Covid-19, thấp hơn nhiều so với con số kỷ lục hơn 50.000 của hôm Chủ nhật. Nhưng con số ca tử vong lại lên đến 523 người, cao hơn 226 ca so với ngày hôm trước. Còn số bệnh nhân Covid-19 phải được đưa vào phòng hồi sức thì vẫn tiếp tục tăng, hôm qua đã lên đến 2.900 người, tức là chiếm phân nửa tổng số 5.800 giường bệnh trong các khoa hồi sức trên toàn nước Pháp.

Hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal đã cảnh báo là nếu không có hành động kiên quyết, trong vòng 15 ngày nữa, số bệnh nhân trong các khoa hồi sức cao bằng mức đỉnh của mùa xuân vừa qua. Trước đó, hôm thứ Hai, bác sĩ Jean-François Delfraissy, chủ tịch Hội đồng Khoa học cố vấn cho chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đã bày tỏ lo ngại là làn sóng dịch thứ hai sẽ mạnh hơn làn sóng thứ nhất.

Đức cũng siết chặt các biện pháp

Nước Đức hiện cũng đang dự trù các biện pháp mới nghiêm ngặt hơn để ngăn chận làn sóng dịch Covid-19 thứ hai : đóng cửa trong 1 tháng các quán bar, nhà hàng, cơ sở thể thao và văn hóa. Đó là những đề nghị của chính phủ Angela Merkel sẽ được đưa ra thảo luận với lãnh đạo các vùng hôm nay.

