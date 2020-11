Những bộ phim nhiều tập được người Pháp yêu chuộng nhất

Ảnh tư liệu chụp ngày 10/06/2014: Vũ khí dùng trong bộ phim Games of Thrones (Trò chơi Vương quyền) được trưng bày tại Waterfront Hall, Belfast, Bắc Ireland..

‘‘Game of Thrones’’ (Trò chơi Vương quyền), ‘‘La casa de papel’’ (Phi vụ triệu đô), ‘‘Un Gars, Une Fille’’ (Một trai, một gái), theo thứ tự đó là những bộ phim truyền hình nhiều tập được yêu thích nhất trong ba thập niên qua, theo bình chọn của khán giả Pháp. Ba loạt phim này có thể được xem trên các mạng HBO Max, Netflix của Mỹ hay là mạng Salto của Pháp.

Quảng cáo Đọc tiếp

Cuộc thăm dò ý kiến đã được cơ quan Ipsos-Sopra Steria thực hiện, nhân sinh nhật 30 năm ngày thành lập tuần báo chuyên đề Télécâble Sat Hebdo. Khán giả Pháp được hỏi ý kiến về những séries xuất sắc của từng thập niên 1990, 2000 và 2010. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là bản xếp hạng của những bộ phim truyền hình nhiều tập được người Pháp đánh giá là hay nhất trong vòng ba thập niên liền.

Rốt cuộc theo kết quả thăm dò được công bố hồi cuối tháng 10/2020, loạt phim ‘‘Trò chơi Vương quyền’’ (Game of Thrones) của kênh truyền hình Mỹ HBO đã được đông đảo khán giả Pháp bình chọn, đứng hạng nhất trên bản xếp hạng các séries được yêu thích nhất. Tại Pháp, 8 mùa phim ‘‘Game of Thrones’’ được chiếu trên kênh OCS hầu như cùng lúc với HBO và giờ đây có thể được xem theo yêu cầu trên mạng streaming trực tuyến.

‘‘Game of Thrones’’ sẽ được tiếp nối ?

Sự kiện ‘‘Game of Thrones’’ dẫn đầu cuộc thăm dò, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Mặc dù mùa thứ 8 đã kết thúc một cách hơi ‘‘vô duyên’’ khiến cho nhiều khách hâm mộ cảm thấy bị hụt hẫng, thế nhưng ‘‘Game of Thrones’’ vẫn là loạt phim truyền hình phá mọi kỷ lục, với ít nhất 1 tỷ đô la doanh thu mỗi năm trong gần một thập niên, theo đánh giá của báo New York Times. Ngoài ra còn có hàng trăm triệu người hâm mộ tại 186 quốc gia trên thế giới, tạo ra những cộng đồng fan tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa của ‘‘Trò chơi Vương quyền’’.

Điều đó thúc đẩy giới làm phim nghĩ tới kế hoạch sản xuất các tuyến tiền truyện (prequel), hậu truyện (sequel) và ngoại truyện (spin of). Tuy vậy, với tình hình hiện nay, giới hâm mộ phải chờ đợi thêm ba hoặc 4 năm nữa mới hy vọng thấy xuất hiện trở lại thế giới của ‘‘Game of Thrones’’ trên màn ảnh nhỏ dưới dạng phim nhiều tập, hay biết đâu chừng, trên màn ảnh lớn dưới dạng phim lẻ, nhưng tuyến truyện sẽ phải được trải dài một cách trọn vẹn hơn trên ba tập.

Về hạng nhì là 4 mùa phim truyền hình ‘‘La casa de papel’’ (Phi vụ triệu đô) của Tây Ban Nha, do đạo diễn Alex Pina khởi quay. Đây là loạt phim không được quay bằng tiếng Anh, được xem nhiều nhất trên mạng Netflix. Sau 4 mùa phim, La casa de papel (Phi vụ triệu đô) vẫn nằm trong số 10 séries ăn khách nhất của mạng này, mỗi mùa thu hút hàng chục triệu lượt người xem, phim từng đoạt giải Emmy 2018 dành cho hạng mục chính kịch xuất sắc nhất, tất cả những yếu tố đó cũng đủ để cho giới làm phim lên kế hoạch sản xuất mùa thứ 5 cộng thêm một tuyến ngoại truyện.

‘‘La casa de papel’’ thành công ngoạn mục

So với tựa gốc (La Casa de Papel), tựa đề tiếng Anh ‘‘Money Heist’’ giải thích rõ hơn về nội dung của loạt phim này, kể về hoạt động bí mật của một ‘‘băng cướp thế kỷ’’, lên kế hoạch tấn công trực tiếp vào xưởng in tiền của hoàng gia Tây Ban Nha để đánh cắp hơn 1 tỷ euro. Đằng sau âm mưu động trời này là El Profesor, một đầu não băng đảng tội phạm với bộ óc xuất chúng.

Dựa theo một kịch bản được gói ghém rất chặt, hầu hết các chi tiết đều là những mắt xích quan trọng của vụ cướp, khiến cho người xem phải dán mắt theo dõi bộ phim, vì chỉ cần bỏ qua một tình tiết nhỏ cũng có thể khiến cho khán giả mất đi hứng thú với diễn biến câu chuyện.

Ngoài phần cốt truyện, nhóm viết kịch bản còn đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các nhân vật. Vỏ quýt dày móng tay nhọn: để đối phó với băng cướp, phe cảnh sát điều tra cũng là những đối thủ tính toán đòn phản công đáng gờm, tạo ra được thế giằng co, không chỉ giữa hai phe mà đôi khi còn có thêm nhiều yếu tố khó lường như một ‘‘phe thứ ba’’ hẳn hoi.

Tất cả những yếu tố đó khiến cho ‘‘La casa de papel’’ (Phi vụ triệu đô) trở nên hấp dẫn gay cấn không kém gì các bộ phim truyện như ‘‘Heat’’ của Michael Mann hay là ‘‘Infernal Affairs’’ (Vô Gian Đạo) của đạo diễn Hồng Kông Lưu Vĩ Cường.

‘‘Un Gars, Une Fille’’ bất ngờ ăn khách

Ở hạng thứ ba và đây cũng là điều đáng ngạc nhiên là sự thành công của loạt phim truyền hình ‘‘Un Gars, Une Fille’’ (Một trai, một gái) của Pháp, phóng tác từ séries cùng tên của Canada. Được khởi quay vào năm 1999, bộ phim này thuộc vào dạng phim ngắn, mỗi tập chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút và xoay quanh các tình huống đời thường nhưng đáng buồn cười của cuộc sống ‘‘lứa đôi’’, dựa theo ý tưởng các cặp uyên ương sẽ hạnh phúc bên nhau hơn, khi họ ngưng đeo đuổi hình ảnh của một tình yêu hoàn hảo.

Được thực hiện trong vòng 5 năm, loạt phim ngắn này (gồm hơn 450 tập) trên kênh truyền hình France 2, đã làm nên tên tuổi của hai diễn viên chính là Alexandra Lamy và Jean Dujardin. Tuy đã kết thúc cách đây gần hai thập niên, nhưng rốt cuộc séries này vẫn được khán giả Pháp bình chọn làm một trong ba loạt phim yêu chuộng nhất, có lẽ cũng nhờ vào lượng fan khá đông đảo tiếp tục trao đổi về phim này qua các mạng xã hội hay trên kênh video chính thức.

Cuộc thăm dò ý kiến của cơ quan Ipsos-Sopra Steria cũng cho thấy là gu xem phim truyền hình thường rất khác biệt, tùy theo đối tượng và lứa tuổi. Nếu như giới phê bình tán thưởng các loạt phim như ‘‘Breaking Bad’’hay ‘‘The Sopranos’’ hay là ‘‘The Wire’’, thì khán giả Pháp nhìn chung lại ít hưởng ứng các séries này. Giới trẻ từ 16 đến 30 tuổi đặc biệt yêu chuộng phim hành động nhiều tập nước ngoài, trong khi giới khán giả cao niên, từ 60 tuổi trở lên lại thích xem phim truyền hình 100% của Pháp như ‘‘Capitaine Marleau’’ hay ‘‘Julie Lescaut’’.

Hai loạt phim khác của Pháp cũng rất đáng được chú ý là vua ‘‘Kaamelott’’ dưới dạng phim ngắn, ngoài ra còn có ‘‘Dix pour cent’’ (Mười phần trăm/Call My Agent) hiện đang lập kỷ lục về số lượng khán giả vì các tập phim được chiếu vào ngày mai (04/11) là những tập phim cuối cùng. Mùa thứ tư cũng là mùa chót sắp sửa buông màn, ‘‘Dix pour cent’’ được đánh giá là đã thành công mỹ mãn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký