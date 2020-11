Pháp sẽ tổ chức tưởng niệm toàn quốc các nạn nhân khủng bố ở Nice

Thụy My

Thụy My

Theo báo Nice-Matin hôm nay 03/11/2020, một buổi lễ tưởng niệm toàn quốc sẽ được dành cho các nạn nhân vụ khủng bố tại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên vào tuần trước.

Quảng cáo Đọc tiếp

Buổi lễ sẽ diễn ra tại Nice, và việc tổ chức phải đáp ứng yêu cầu an ninh cũng như giãn cách xã hội trong hoàn cảnh phong tỏa toàn quốc. Song song đó, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.

Một nguồn tin cho AFP biết sáng nay có thêm bốn nghi can ở Val-d’Oise (ngoại ô Paris) bị câu lưu. Một nghi can 29 tuổi bị cho là đã liên lạc với hung thủ Brahim Issaoui, ba người khác tuổi từ 23 đến 45 hiện diện tại nhà của nghi can này.

Kẻ sát nhân người Tunisia 21 tuổi vẫn đang nằm viện, bị cảnh sát bắn trọng thương do dùng dao đe dọa sau khi đã giết chết ba nạn nhân. Tình trạng của hung thủ vẫn trầm trọng nên chưa thể thẩm vấn. Le Figaro cho biết do Issaoui bị phát hiện dương tính với virus corona, nên các nhân viên cứu cấp đã chăm sóc hung thủ sau khi bị cảnh sát bắn, hôm nay đều bị cách ly.

Brahim Issaoui từng có nhiều tiền sự về bạo lực và ma túy ở Tunisia, đã nhập cảnh trái phép vào đảo Lampedusa của Ý hôm 20/09, và đến Pháp một ngày trước vụ tấn công hôm thứ Năm 25/09. Hung thủ đã sát hại dã man hai phụ nữ đi lễ và người phục dịch nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên ở Nice. Theo bộ trưởng Nội Vụ Gérard Darmanin, kẻ khủng bố này rõ ràng đến Pháp chỉ với mục đích giết người.

Trong khi đó AQMI (nhóm thánh chiến Al Qaida ở Bắc Phi) hôm qua kêu gọi người ủng hộ giết chết tất cả những ai phỉ báng tiên tri Mahomet, đồng thời đe dọa sẽ trả thù tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã bênh vực các tác giả biếm họa. Về phía thủ tướng Canada Justin Trudeau đang bị chỉ trích sau khi tuyên bố « tự do ngôn luận không phải là không có giới hạn ».

Cũng trong hôm qua, nhiều giáo sĩ của ba đền thờ lớn và các liên đoàn Hồi giáo họp tại Paris đã ra thông cáo chung lên án « những lời kêu gọi phi lý về việc tẩy chay hàng Pháp » và « lợi dụng Hồi giáo vào mục đích chính trị ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký