Pháp thông qua bộ luật an ninh gây tranh cãi

Quốc Hội Pháp ngày 20/11/2020 đã thông qua dự luật « an ninh toàn diện » gây tranh cãi. Dự luật đề xuất trừng phạt các hành vi phổ biến ác ý hình ảnh các lực lượng an ninh, nhưng đồng thời chính phủ cam kết bảo đảm « quyền được cung cấp thông tin ».

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, trong một cuộc tranh luận căng thẳng, điều khoản số 24 sửa đổi đã được thông qua với 146 phiếu thuận so với 20 phiếu chống. Bộ trưởng Nội Vụ, Gerald Darmanin cho rằng « quyền tự do thông tin và việc bảo vệ các lực lượng an ninh đã được cân đối ». Theo ông, « nếu như quyền tự do báo chí bị tấn công, thì các lực lượng cảnh sát và hiến binh cũng có thể bị tương tự ».

Trước sự phản đối mạnh mẽ của những nhà đấu tranh bảo vệ các quyền tự do chung, các hiệp hội nhà báo, chính phủ Pháp khẳng định bộ luật an ninh sửa đổi này chỉ quy định án tù một năm và mức phạt 45.000 euro khi nào việc phát tán « ảnh khuôn mặt hay tất cả mọi yếu tố cho phép nhận dạng » các lực lượng an ninh đang trong chiến dịch can thiệp, có phương hại đến sự toàn vẹn về « thể chất hoặc tâm thần » của họ.

Tuy nhiên, lời bảo đảm này của chính phủ Pháp tại Quốc Hội không đủ xoa dịu làn sóng phản đối từ các phe phái chính trị, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ các quyền tự do, cũng như từ các hiệp hôi, nghiệp đoàn nhà báo tại Pháp.

Những người này tố cáo đạo luật mới sẽ cho phép chính phủ gia tăng kiểm soát người dân. Nhiều công cụ giám sát mới, cho đến giờ vẫn còn bị hạn chế, kể từ giờ có thể sẽ được sử dụng rộng rãi như dùng drone để giám sát các cuộc biểu tình, các khu phố nhạy cảm, các không gian công cộng hay riêng tư mà không cần các lực lượng an ninh phải có mặt tức thì.

Văn bản mới còn mở đường cho việc sử dụng nhận diện khuôn mặt, nhờ vào việc thu thập các hình ảnh do drone và các camera giám sát ghi lại, để nhận diện và bắt giữ một số cá nhân.

Cuối cùng, giới nhà báo cho rằng đạo luật này xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thông tin, và lo ngại cho việc đưa tin các cuộc biểu tình. Theo họ, điều khoản số 24 của luật này là một công cụ sẽ cho phép các lực lượng an ninh che giấu những hành vi sai trái, quá đáng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký