Pháp : Tạm giữ để điều tra bốn cảnh sát đánh đập một người da đen

Bạo lực cảnh sát đang trở thành một chủ đề nóng bỏng tại Pháp. Hôm qua, 27/11/2020, bốn cảnh sát đánh đập một nhà sản xuất âm nhạc người da đen tại quận 17, Paris, đã bị tạm giữ để điều tra. Tổng thống Pháp đã lên tiếng, xem đây là một điều gây « hổ thẹn ».

Cơ quan công tố cho hãng tin AFP biết là tư pháp đã mở điều tra ngay từ hôm thứ Ba, 24/11, tức bốn ngày sau khi vụ việc xảy ra, trước khi các hình ảnh cảnh sát hành hung được phổ biến trên các mạng xã hội ngày 26/11, gây phẫn nộ trong công luận. Cuộc điều tra nhắm vào các đương sự vì tội « bạo lực cố ý từ phía nhân viên công lực », cũng như về tội « kỳ thị chủng tộc ». Bốn cảnh sát hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở của Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia (IGPN), phụ trách việc giám sát các hoạt động của cảnh sát.

Sau nhiều ngày giữ im lặng, hôm qua, tổng thống Emmanuel Macron đã lên án các hành động « khiến chúng ta phải hổ thẹn ». Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ đưa ra các đề xuất để chống lại « các hình thức kỳ thị » và đòi hỏi lực lượng cảnh sát phải hành xử một cách « mẫu mực ».

Nạn nhân của vụ hành hung là nhà sản xuất âm nhạc Michel Zecler, 41 tuổi, rất nổi tiếng trong giới nhạc hip-hop tại Pháp. Trên các mạng xã hội, đoạn video đầu tiên được trang Loopsider phổ biến, đã được 11 triệu người xem, cho thấy ông Michel Zecler bị nhiều nhân viên cảnh sát – trong đó có ít nhất một người mặc thường phục - đánh đập trong nhiều phút đồng hồ, ở cửa vào phòng thu của ông ở Paris. Đoạn video thứ hai, cũng do trang mạng này công bố, cho thấy nhà sản xuất âm nhạc, bị đánh ở bên ngoài tòa nhà, ngay trước mặt nhiều cảnh sát đến tăng viện, nhưng không một ai can thiệp.

Vụ bạo lực cảnh sát nói trên không phải là đơn lẻ. Việc cảnh sát dùng vũ lực giải tán một điểm cư trú bất hợp pháp của người tị nạn hồi đầu tuần này cũng đã gây phẫn nộ. Nhiều đoạn video cho thấy một phóng viên bị cảnh sát đánh, một thanh tra cảnh sát « ngáng chân » một người tị nạn. Bộ trưởng Nội Vụ Gerald Damanin thừa nhận đây là hành vi « sử dụng vũ lực không tương xứng », và đã yêu cầu Hội đồng kỷ luật ngành cảnh sát sớm có biện pháp với các đương sự.

Bạo lực cảnh sát gây phẫn nộ trong công luận Pháp trong bối cảnh dự luật « An ninh toàn diện » do chính phủ đệ trình lên Quốc Hội bị phản đối mạnh, đặc biệt với điều khoản 24, hạn chế việc « truyền tải các hình ảnh về cảnh sát » khi thi hành công vụ. Báo giới lên án luật này xâm phạm tự do ngôn luận, đi ngược lại với luật tự do báo chí tại Pháp, có từ năm 1881. Hôm nay sẽ có hàng chục cuộc biểu tình ở khắp nước Pháp phản đối dự luật "An ninh toàn diện"

Chính phủ đang tìm cách giảm căng thẳng. Hôm thứ Năm, 26/11, thủ tướng Jean Castex đã đề xuất một ủy ban độc lập soạn thảo lại điều 24 vốn bị phản đối dữ dội này. Tuy nhiên, đề nghị của thủ tướng ngay sau đó đã bị chủ tịch Hạ Viện Richard Ferrand (đảng cầm quyền) và chủ tịch Thượng Viện Gérard Larcher (đảng đối lập cánh hữu LR), bác bỏ.

