Pháp : Biểu tình khắp nơi vì tự do ngôn luận, chống bạo lực cảnh sát

Cuộc biểu tình chống Luật an ninh toàn diện, tại Paris, ngày 28/11/2020.

Hôm qua 28/11/2020, tại hơn 70 thành phố trên toàn nước Pháp, đông đảo người dân xuống đường tuần hành để bảo vệ các quyền tự do, chống dự luật « an ninh toàn diện », chống nạn bạo lực của cảnh sát và chống nạn phân biệt chủng tộc.

Theo số liệu của các nhà tổ chức, chủ yếu là các nghiệp đoàn của giới nhà báo và các hiệp hội bảo vệ nhân quyền, được AFP trích dẫn, có tổng cộng khoảng 500.000 người tham gia các cuộc tuần hành trên nhiều địa phương, nhưng theo bộ Nội Vụ Pháp, con số này chỉ là 133.000.

Riêng tại thủ đô Paris, số người xuống đường là 200.000 người (theo ban tổ chức) và 46.000 người (theo chính quyền). Cuối chiều hôm qua, tại Paris đã xảy ra một số vụ bạo lực, đập phá, và đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát ở quảng trường Bastille.

Nhiều đoạn vidéo quay cảnh một số cảnh sát bị người biểu tình tấn công đã lan truyền trên mạng. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin chỉ trích mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực nhắm vào lực lượng an ninh. Sáng hôm nay, theo thống kê của bộ Nội Vụ Pháp, có 62 cảnh sát và Hiến binh đã bị thương khi làm nhiệm vụ ngày hôm qua. Cảnh sát đã tạm giữ 81 người. Về phía người tuần hành, số người bị thương ở các tỉnh là 2, con số ở Paris chưa được công bố.

Trong những tuần qua, điều khoản 24 của dự luật an ninh toàn diện cấm ghi hình cảnh sát đang thi hành công vụ với ý đồ xấu, đã bị công luận Pháp coi là hạn chế quyền tự do ngôn luận, xâm phạm luật tự do báo chí nước Pháp có từ năm 1881 và làm dấy lên sự bất bình trong xã hội. Trong bối cảnh đó, vụ cảnh sát dùng vũ lực giải tán một khu cư trú bất hợp pháp của người tị nạn hồi đầu tuần qua cũng như vụ một nhà sản xuất âm nhạc da màu bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn ở quận 17, Paris, như đổ thêm dầu vào lửa, khiến công chúng thêm phẫn nộ. Mọi lời chỉ trích đặc biệt nhắm vào bộ trưởng Nội Vụ Pháp, Gérald Darmanin.

Cựu tổng thống Pháp François Hollande, hôm qua cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Macron rút lại dự luật an ninh toàn diện để tránh gây thêm chia rẽ trong xã hội, tình trạng bạo lực thêm nghiêm trọng. Đối với ông, việc rút lại dự luật sẽ giúp bảo vệ danh dự cho cả chính phủ và tổng thống Pháp.

