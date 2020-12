Covid-19: Pháp lên lịch trình cho chiến dịch tiêm chủng

Hôm qua, 30/11/2020, các giới chức y tế Pháp đã công bố đường nét chính của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, ưu tiên chích ngừa trước hết cho những người cao tuổi trong các viện dưỡng lão. Chiến dịch tiêm chủng mà chính phủ muốn thúc đẩy được cho là sẽ vấp phải nhiều thách thức, cả về kỹ thuật lẫn tâm lý.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc họp báo trực tuyến, bà Dominique Le Guludec, chủ tịch Hội Đồng Y Tế Cấp Cao (Haute autorité de santé - HAS) của Pháp khẳng định cần ưu tiên bảo vệ “những người dễ bị tổn thương nhất và những người chăm sóc họ”.

Trên tinh thần đó, Hội Đồng Y Tế Cấp Cao khuyến nghị rằng khoảng 750.000 người cao tuổi sống trong các viện dưỡng lão và nhân viên của các cơ sở này có “nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng” do tuổi tác hoặc sức khỏe nên được tiêm chủng trước tiên (90.000 - 100.000 người).

Từ khi dịch bệnh bùng lên, cư dân trong các viện dưỡng lão đã bị tác động rất nặng, với hơn 16.000 ca tử vong trên tổng số hơn 52.000 người chết vì Covid-19 tại Pháp cho đến nay, và với những hạn chế nghiêm ngặt về thăm viếng.

Kế hoạch do HAS đề xuất sau đó sẽ lần lượt đi theo bốn giai đoạn : tiêm phòng cho người cao tuổi (ưu tiên người từ 75 tuổi trở lên) cùng với nhân viên y tế, sau đó là những người trên 50 tuổi, kế đến là những người dễ nhiễm virus do tính chất công việc, cùng với những người nghèo khó có cuộc sống bấp bênh, và sau cùng là phần còn lại của dân chúng.

Tổng thống Emmanuel Macron từng đảm bảo rằng giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng có thể sẽ bắt đầu từ cuối tháng 12/2020, đầu tháng 01/2021, tùy thuộc vào việc vac-xin có được giấy phép sử dụng hay không.

Theo AFP, thách thức về việc cung cấp và bảo quản vac-xin cũng rất lớn. Vac-xin của Pfizer và Moderna phải được cất giữ ở nhiệt độ cực thấp. Bên cạnh đó, chính quyền cũng phải thuyết phục người dân đồng ý tiêm chủng trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy dân chúng rất dè dặt.

Hơn 400 ca tử vong mới trong bệnh viện

Trong khi chờ đợi, đà lây lan của dịch bệnh tiếp tục chậm lại tại Pháp, với hơn 4.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh 60.000 ca vào đầu tháng 11.

Dịch Covid-19 cũng gây thêm 408 ca tử vong trong bệnh viện trong 24 giờ qua. Tổng số người chết ở Pháp kể từ khi dịch bắt đầu đến hôm qua lên đến 52.731 người, theo cơ quan Y tế Pháp.

WHO sẽ làm mọi cách để biết nguồn gốc của virus

Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra nguồn gốc của loại virus corona gây ra đại dịch Covid-19, bác bỏ cáo buộc rằng cơ quan này của LHQ đã quá dễ dãi đối với Trung Quốc.

"Chúng tôi muốn biết nguồn gốc và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để biết", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hứa như trên. Ông nói: “Quan điểm của WHO là rất, rất rõ ràng: Chúng ta cần biết nguồn gốc của loại virus này, bởi vì nó có thể giúp chúng ta ngăn ngừa các dịch bệnh tương lai”.

