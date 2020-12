Pháp: Bạo động làm mất ý nghĩa cuộc xuống đường chống luật an ninh toàn diện

Xe cộ bị đốt phá ngay ở trung tâm Paris bên lề cuộc biểu tình chống dự luật an ninh toàn diện ngày 05/12/2020.

Bộ Nội Vụ Pháp trưa ngày 06/12/2020 cho biết 95 người bị câu lưu, 67 cảnh sát bị thương trên toàn quốc trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ngày Thứ Bảy hôm qua. Riêng tại thủ đô Paris 25 người bị tạm giam.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hình ảnh những chiếc xe bị đốt cháy, cửa hàng bị đập phá trong cuộc xuống đường ngày 05/12/2020 đã vấy bẩn và làm mất đi ý nghĩa cuộc tuần hành chống bạo lực cảnh sát, chống dự luật "an ninh toàn diện" hạn chế đáng kể quyền tự do thông tin.

Các giới chức an ninh ghi nhận số người tham gia các cuộc xuống đường trên toàn quốc giảm đi hẳn so với hôm Thứ Bảy tuần trước. Tại thủ đô Paris nhiều sự cố đã xảy ra. Đoàn tuần hành khởi động vào lúc 14g15 chiều qua tại Porte de Lilas đã chỉ đến được quảng trưởng République vào lúc 18 giờ. Trên lộ trình chưa đầy 4 cây số này, ít nhất sáu chiếc xe hơi và một chiếc xe tải đã bị đốt cháy, nhiều cửa hiệu bị đập phá. Nhiều nhóm mặc y phục đen đã đốt phá các cửa hiệu hay văn phòng khiến nhân viên cứu hỏa phải can thiệp.

Ngoài thủ đô Paris, các cuộc tuần hành vì quyền tự do thông tin đã được tổ chức tại khoảng 90 thành phố trên toàn quốc. Nhiều sự cố cũng đã xảy ra tại các thành phố lớn như Lyon, miền trung hay Nantes, miền tây nước Pháp. Trụ sở cảnh sát vùng Loire Atlantique bị ném bom xăng.

Theo thống kê của bộ Nội Vụ, trên toàn quốc có hơn 52 ngàn người tuần hành, 5 ngàn tại Paris. Con số này chỉ bằng một phần ba so với hồi tuần trước. Phía ban tổ chức không thông báo về số người hưởng ứng kêu gọi xuống đường chống dự luật bị cho là đang "bóp nghẹt các quyền tự do" tại Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký