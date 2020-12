Covid-19 : Pháp bắt đầu xét nghiệm hàng loạt

Hôm nay, 14/12/2020, nước Pháp bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt, một nỗ lực mới nhằm kềm chế đà lây lan của đại dịch trước những ngày lễ cuối năm và trước khi bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa kể từ ngày mai.

Kể từ ngày mai, 15/12, người dân Pháp sẽ được tự do đi lại trên toàn lãnh thổ (trừ thời gian giới nghiêm từ 20 giờ đến 6 giờ), nhưng con số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu mà chính phủ đề ra : trung bình là 12.000 ca mới/ ngày trong tuần qua, so với mục tiêu 5.000 ca/ngày.

Để kềm chế đà lây nhiễm, chính phủ Pháp đã đề ra một chiến lược mới, dựa vào việc xét nghiệm đại trà, còn được gọi là chiến lược « xét nghiệm-báo động-bảo vệ ». Chiến dịch xét nghiệm hàng loạt được tiến hành đầu tiên hôm nay tại hai vùng đô thị Havre và Charleville-Mézières và sẽ kéo dài đến cuối năm. Vào tháng 1/2021, sẽ đến lượt người dân ở hai thành phố khác được xét nghiệm hàng loạt, đó là Roubaix và Saint-Etienne.

Theo các nhà dịch tễ học, việc xét nghiệm đại trà chỉ có hiệu quả với điều kiện phải nhanh chóng cách ly những người có phản ứng dương tính và hạn chế tối đa các tiếp xúc xã hội tại những vùng mà virus lây lan mạnh nhất. Nhưng khác với nhiều nước, Pháp không cưỡng bức cách ly, mà chỉ hỗ trợ những người bị nhiễm tự cách ly một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể được.

Đức tái lập phong tỏa

Để kềm chế làn sóng thứ hai của dịch Covid-19, chính phủ Đức hôm qua đã loan báo các biện pháp nghiêm ngặt hơn : đóng cửa các cửa hàng « không cần thiết », đóng cửa các trường học, nhà trẻ, hạn chế tối đa các tiếp xúc xã hội, ngoại trừ vào ngày lễ Giáng Sinh. Các biện pháp này, tương tự như các biện pháp được áp dụng vào mùa xuân năm nay, sẽ có hiệu lực từ thứ tư 16/12 cho đến ngày 10/01 năm tới.

Người dân Đức đón nhận những biện pháp mới này như thế nào, sau đây là tường trình của thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin :

Theo kết quả một cuộc thăm dò vào tuần trước, có đến phân nữa dân Đức đề nghị nên có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để phòng chống đại dịch, một tỷ lệ cao hơn thấy rõ so với đầu tháng 11. Chính phủ đã đáp ứng yêu cầu của họ, với việc trong hai ngày nữa sẽ quay trở lại các biện pháp đã có hiệu lực vào mùa xuân năm nay.

Những người đi đường mà chúng tôi gặp ở Berlin không vui lắm, nhưng họ chấp nhận các biện pháp mới. Một phụ nữ nói : « Tôi nghĩ làm như thế là cần thiết, nhưng chúng ta đã đợi quá lâu. Cái kiểu phong tỏa nhẹ như tới nay thật là sai lầm. Chính sách của chính phủ không thuyết phục tôi ».

Một người đàn ông thì nhìn nhận : « Làm như thế là tốt. Trước ngày Noel thì đúng là hơi kẹt, nhưng chúng ta không có sự chọn lựa nào khác ». Một phụ nữ khác thì cho rằng lẽ ra chính phủ nên hạn chế luôn cả sự tự do đi lại.

Những người vẫn thích nhâm nhi ly rượu nóng sẽ phải từ bỏ niềm vui này kể từ thứ tư tới. Việc bán rượu bia trên đường phố sẽ bị cấm. Đối với nhiều quán cà phê bị đóng cửa từ đầu tháng 11, đây vẫn là một cách để gỡ gạt. Chủ một nhà hàng tỏ vẻ bực bội : « Đây là một sai lầm. Khi tôi đi mua đồ trong siêu thị, tôi thấy chẳng có ai tuân thủ việc giãn cách, trong khi trong nhà hàng của tôi, thực khách được bảo đảm rất an toàn. Về mặt tài chính, chúng tôi không thể trụ được nữa. »

Các đại diện của giới tiểu thương nằm trong số hiếm hoi những người chỉ trích các biện pháp mới. Toàn bộ chính giới nước Đức, ngoại trừ đảng cực hữu, đều tán đồng các biện pháp đó, cũng như giới bác sĩ, giáo viên và chính quyền các địa phương ở Đức.

