Phim Pháp "Lupin" về đầu mạng Netflix tại Mỹ

Nếu là một nhân vật có thật, Arsène Lupin năm nay sẽ hơn 100 tuổi. Ra đời dưới ngòi bút của nhà văn người Pháp Maurice Leblanc (truyện ngắn đầu tiên được đăng vào năm 1905), Arsène Lupin trở nên nổi tiếng ngay từ những quyển tiểu thuyết đầu tiên. Một nhân vật hư cấu gần gũi quen thuộc với cái biệt danh bí ẩn mà qúy phái Gentleman Cambrioleur" (Tên trộm hào hoa).

Trong hơn một thế kỷ, bộ truyện Arsène Lupin đã nhiều lần được chuyển thể thành kịch hay thành phim. Phiên bản phóng tác mới nhất là bộ phim truyền hình nhiều tập mang tựa đề ngắn gọn là "Lupin", vừa được trình chiếu hồi đầu năm 2021 trên mạng Netflix, với nam diễn viên Omar Sy trong vai chính và đạo diễn Louis Leterrier đằng sau ống kính. Nhờ bộ phim "Les Intouchables" (Những kẻ bên lề), Omar Sy đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng được người Pháp yêu chuộng nhất (hạng nhất năm 2016, hạng nhì năm 2020 sau nam danh ca Jean Jacques Goldman). Còn đạo diễn Louis Leterrier đến từ trường phái Luc Besson chuyên làm phim với kinh phí cao như "The Transporter" (Người vận chuyển) hay là "Clash of the Titans" (Giao tranh giữa các vị thần).

Lần đầu tiên phim Pháp đứng đầu mạng phim Mỹ

Với sự hợp tác của hai nhà sản xuất François Uzan và George Kay (từng ăn khách nhờ kịch bản "Killing Eve"), đoàn làm phim đã giúp cho "Lupin" trở thành tác phẩm đầu tiên của Pháp lọt vào danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất trên mạng Netflix tại Hoa Kỳ. Được khởi chiếu lần đầu tiên trong cuối tuần qua, loạt phim "Lupin" đã nhanh chóng vươn lên hạng đầu bảng xếp hạng, trở thành nội dung trực tuyến được xem nhiều nhất tại nhiều quốc gia trong đó có Pháp, Hà Lan, Mexico...Theo trang thông tin Deadline, chỉ hai ngày sau khi được phát hành, "Lupin" giành lấy hạng nhất trên mạng Netflix tại Mỹ hôm 10/01/2021. Trước đó chưa hề có phim truyện nào do Pháp sản xuất lại đạt tới một vị trí cao như vậy.

Về nội dung phim, nam diễn viên Omar Sy vào vai Assane Diop, một tên trộm lanh lợi khôn ngoan bắt chước lối bày mưu tính kế của Arsène Lupin để tước đoạt tài sản của những kẻ giàu bất chính. Mục đích của Assane (với lối phiên âm gần giống với Arsène) là giải oan cho thân phụ, đem lại bằng chứng cho thấy cha mình vô tội. 25 năm về trước, bố của Assane đã chết tức tưởi ở trong tù, ông từng bị vu oan và kết án sau một vụ cướp động trời. Để hoàn thành sứ mệnh đầy rủi ro, Assane hóa thân biến dạng thành những kẻ mà anh gọi là "vô hình", khoác lên mình bộ đồng phục của những người chuyên lau chùi quét dọn, đạp xe đi giao hàng. Bộ đồng phục ấy lại có tác dụng của một chiếc áo khoác tàng hình, Assane (Lupin) dùng nó để trà trộn vào chốn đông người, tiến hành các vụ trộm.

Bộ phim mở ra với nhiều manh mối điều tra về cái chết của người cha, ít nhất trong hai tập đầu, cốt truyện khá gay cấn hồi hộp với nhiều pha hành động làm điểm nhấn hấp dẫn, xứng tầm với các bộ phim Hollywood. Các màn rượt đuổi trên nóc nhà, điều tra tông tích giữa lòng thủ đô Paris, vụ trộm xâu chuỗi vô giá ngay tại kim tự tháp bảo tàng Louvre, đạo diễn Louis Leterrier tạo ra được một nhịp phim dồn dập đầy khám phá bất ngờ buộc khán giả phải dán mắt theo dõi. Trong những tập kế tiếp, các đoạn hồi tưởng dưới dạng flashbach làm cho nhịp phim bị chậm lại, một số manh mối điều tra không được khai thác tới nơi tới chốn.

Đổi mới hình tượng, giữ nguyên cốt cách

Kịch bản có một số chỗ còn chưa được gói ghém thật chặt chẽ. Bằng không, "Lupin" sẽ càng hay hơn nữa. Thế nhưng, nhìn chung cái tài "ngụy trang" của Assane và những mánh khóe, mưu mẹo của anh tạo ra được sức cuốn hút cho toàn bộ phim. Sau khi thành công với 5 tập đầu tiên, mạng Netfflix cho biết sẽ sớm phát sóng 5 tập kế tiếp. Bộ phim "Lupin" ăn khách nhờ khai thác tài tình các chủ đề xã hội, lối phóng tác làm mới hình tượng nhưng vẫn tôn trọng cốt cách của nhân vật, nhờ vậy mà tạo ra được sức hấp dẫn trong kịch bản cũng như trong lối dẫn dắt câu chuyện.

Qua việc rủ bỏ lớp bụi thời gian trên bộ truyện, "tên trộm hào hoa" không còn là một qúy ông da trắng với vóc dáng lịch lãm mặc áo choàng, đội mũ cao, đeo kính một tròng (như trang phục dandy cuối thế kỷ 19), Lupin thời nay là một thanh niên da màu tìm một chỗ đứng trong một xã hội bất bình đẳng, phân biệt đối xử giàu nghèo, người mạnh nhờ có địa vị quyền thế, kẻ yếu đành chịu thiệt thòi vì thấp cổ bé miệng. Nếu cuộc điều tra của Lupin về hình thức giống như thám tử Sherlock Holmes, nhưng về bản chất Lupin lại giống như Robin hiệp sĩ rừng xanh, đánh cắp tài sản của kẻ giàu (bất chính) để thay đổi bất công xã hội, để "phục hồi" nhân cách của những người nghèo đầu tắt mặt tối. Ý tưởng ấy muôn thuở vẫn không lỗi thời.

Ra đời lần đầu tiên vào năm 1905, nhân vật Arsène Lupin trở nên sinh động dưới ngòi bút của nhà văn Maurice Leblanc, dấu gạch nối giữa thám tử tư Sherlock Holmes của văn hào Anh Arthur Conan Doyle và hiệp sĩ Auguste Dupin của nhà văn Mỹ Edgard Poe, được xem như là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám (hình sự) trong văn học Âu Mỹ. Trong vòng hơn ba thập niên liền (1905-1941), Maurice Leblanc đã hoàn tất một bộ sưu tập gồm 18 quyển tiểu thuyết, 39 truyện ngắn và 5 vở kịch xoay quanh nhân vật "hào hao phong nhã" này, một kẻ chuyên đi ăn cắp nhưng lại có nhiều hảo tâm.

Các phiên bản phóng tác của "Tên trộm hào hoa"

Ngay từ những năm đầu, bộ truyện Lupin đã được phóng tác lên màn ảnh lớn, kể cả "The Gentleman Burglar" của đạo diễn Mỹ Edwin Stratton Porter (1908). "Arsène Lupin đối đầu với Sherlock Holmes" của đạo diễn Đức Viggo Larsen (1910), các phiên bản điện ảnh của đạo diễn Pháp Michel Carré (1910 và 1914), tác phẩm "The Teeth of the Tiger" của đạo diễn Chester Withey (1919), cũng như phim của Anh (1920), Hungary (1921) và thậm chí của Nhật Bản (1923).

Sau thời đại phim câm, nhân vật Arsène Lupin lại càng trở nên hấp dẫn nhờ âm thanh và màu sắc. Diễn viên Pháp nổi tiếng Robert Lamoureux thành công trên màn ảnh lớn nhờ ba tập "Các chuyến mạo hiểm của Arsène Lupin" từ 1957 đến 1962 (do các đạo diễn Pháp trứ danh như Jacques Becker, Yves Robert và Édouard Molinaro thực hiện). Thế nhưng nhân vật này, trở nên cực kỳ quen thuộc và gần gũi nhờ bản phóng tác Arsène Lupin thành phim truyền hình nhiều tập. Nam diễn viên Georges Descrières đã vào vai nhân vật trong gần 4 năm (1970-1974) và ca khúc chủ đề "Gentleman Cambrioleur" nhờ tiếng hát của Jacques Dutronc mà trở thành một trong những giai điệu nhạc phim ăn khách nhất của Pháp.

Sau một thời gian vắng bóng, Arsène Lupin lại xuất hiện trên màn ảnh rộng gần 40 năm sau, với một phiên bản gần đây vào năm 2004 với Romain Duris trong vai chính và mới hơn nữa là phiên bản của Omar Sy đầu năm 2021. Hơn một thế kỷ sau ngày khai sinh nhân vật tiểu thuyết, Maurice Leblanc vẫn tạo cảm hứng cho các nhà làm phim.

Arsène Lupin nổi tiếng không kém gì chàng ngự lâm pháo thủ đầy nhiệt huyết D'Artagnan của văn hào Alexandre Dumas, hay là cậu bé Gavroche ngã mình trên chiến lũy trong "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, tâm hồn Gavroche còn non dại bé bỏng, nhưng lại vĩ đại nhờ lý tưởng khát vọng. Còn Arsène Lupin chinh phục lòng người nhờ đem tài trộm cắp để phục vụ chính nghĩa. Cái biệt danh lịch lãm qúy phái "Gentleman Cambrioleur " (Tên trộm hào hoa) lại đầy ma lực quyến rũ nhờ hào quang của nghịch dụ.

