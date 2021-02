Covid-19 : Pháp lập kênh truyền hình văn hóa miễn phí Culturebox

Ca sĩ người Pháp Oceane Colom hay còn gọi là Suzane biểu diễn tại Nhà hát Mogador ở Paris, ngày 1 tháng 2 năm 2021, trong buổi ra mắt Culturebox do France Television thành lập.

Trong mùa dịch Covid-19, các hộ gia đình tại Pháp có thể nghe nhạc hay xem phim thoải mái ở nhà, nhờ có khá nhiều mạng phát hành trực tuyến (Netflix, Disney+, Salto ... ). Còn đối với những người thích xem opéra, múa ballet, kịch nói, trò xiếc hoặc biểu diễn trực tiếp thì sao ? Trả lời câu hỏi này, đài truyền hình Pháp France Télévisions vừa thành lập kênh văn hóa Culturebox miễn phí 100%.

Tối hôm qua 01/02/2021, buổi lễ khánh thành kênh truyền hình Culturebox đã được tổ chức trực tiếp tại nhà hát Mogador ở Paris. Đêm khai mạc đã xen kẻ các phần biểu diễn hoành tráng của thế hệ nghệ sĩ trẻ tuổi từng được vinh danh nhân các kỳ trao giải thưởng âm nhạc Pháp Victoires de la Musique trước đây. Trong số này, các gương mặt nổi bật nhất vẫn là Yseult, Pomme, Terrenoire, Noë Preszow, Lous and the Yakuza ...

Kênh truyền hình miễn phí thứ nhì

Mặc dù vẫn còn nhiều quy định ràng buộc để phòng chống dịch bệnh, nhưng đối với các tài năng mới đã ngưng hoạt động từ gần một năm nay do các nhà hát hay sân khấu đều bị đóng cửa, đêm biểu diễn này vẫn là một luồng dưỡng khí cần thiết. Ban tổ chức cũng đã huy động nhiều nhân viên kỹ thuật (tương tự như chương trình tuyển chọn giọng ca Barbara Pravi đại diện cho nước Pháp đi tranh giải Eurovision) và có thể gợi hứng cho các nhà hát thực hiện những liveshow tương tự.

Đây là lần thứ nhì Pháp lập kênh truyền hình miễn phí. Lần đầu tiên là hồi tháng 04/2020 nhân đợt phong tỏa đầu tiên, các tập đoàn truyền thông TF1, M6 và France Télévisions đã gạt những mối bất đồng qua một bên, hợp sức thành lập một kênh truyền hình miễn phí mang tên là #ÀlaMaison được phát sóng khắp nước Pháp trong suốt thời kỳ phong tỏa. Còn lần này, đài truyền hình quốc gia France Télévisions gồm tổng cộng là 5 kênh khác nhau phối hợp chương trình để cung cấp cho kênh truyền hình Culturebox. Điểm mới ở đây là toàn bộ kênh này xoay quanh các chủ đề văn hóa và sẽ có khá nhiều biểu diễn trực tiếp hoặc chương trình chưa từng được phổ biến, thay vì đơn thuần phát lại những chương trình đã thu sẵn.

Được thành lập kể từ năm 2008, thương hiệu Culturebox (có nghĩa là "Chiếc hộp Văn hóa" ban đầu là một mạng thông tin và lưu trữ các chương tình văn hóa của đài truyền hình quốc gia France Télévisions. Trong những năm gần đây, ngoài các chương trình truyền hình nổi tiếng như La Grande Librairie (giới thiệu sách và ngành xuất bản), Le Grand Échiquier (show biểu diễn trực tiếp), Le Concert de Paris (hoà nhạc cổ điển) và nhất là Prodiges (cuộc thi tuyển lựa mầm non trong các bộ môn như hát kịch opéra, múa ballet hay nhạc cụ thính phòng), Culturebox còn đã mở thêm hồi mùa hè năm 2020 ngay giữa mùa dịch với 11 buổi biểu diễn phát sóng trực tuyến, hợp tác với sân khấu La Cigale và sau đó nữa là chương trình Basique Concert được thu hình tại nhà hát Casino de Paris.

Nội dung Culturebox thay đổi mỗi ngày

Với sự bảo trợ của Bộ Văn hóa Pháp, mạng văn hóa Culturebox được biến đổi thành một kênh truyền hình hẳn hoi, nhằm mở "sân chơi" cho đủ mọi thành phần nghệ sĩ vào lúc các nhà hát, các rạp chiếu phim, các sân khấu, viện bảo tàng hay các tụ điểm văn hóa đều bị đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở này sẽ sớm được mở lại. Toàn bộ chi phí của Culturebox sẽ do tập đoàn France Télévisions tài trợ, chương trình đầu tiên được phát sóng kể từ ngày 01/02/2021 vào lúc 8 giờ rưỡi tối trên kênh số 19, vốn là kênh phát sóng trước đây của đài France Ô dành để nói về các lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Kênh 19 bị bỏ trống kể từ khi đài France Ô ngưng luôn mọi hoạt động vào cuối tháng 08/2020.

Pop rock, nhạc cổ điển, hip hop, múa ballet, opéra hay kịch nói ... tất cả các loại hình biểu diễn và nghệ thuật sân khấu đều hiện diện trên kênh Culturebox. Với kinh phí tài trợ ban đầu hơn 5 triệu euro, chương tình này sẽ giới thiệu xen kẻ các bộ phim tài liệu chưa được phát hành cũng như hàng chục liveshow mới hay từng được thu hình gần đây nhưng chưa phổ biến. Theo ông Michel Field, giám đốc chương trình văn hóa của France Télévisions, vào mỗi buổi sáng kênh này sẽ chiếu phim tài liệu và các chương tình với nội dung giải trí, rồi kể từ 8g30 đêm trở đi, kênh này vào mỗi buổi tối sẽ cố gắng đưa tới khán giả Pháp những sự kiện trực tiếp hay những chương trình biểu diễn chưa từng được phát sóng trên tivi hay trên mạng trực tuyến.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều thành phần khán giả, chương trình phát sóng sẽ liên tục thay đổi chủ đề vào mỗi buổi tối. Thứ hai dành cho sân khấu biểu diễn bao gồm cả kịch nói và nhạc kịch. Thứ ba dành cho nhạc cổ điển, kể cả opéra, múa ballet, độc tấu thính phòng hay hòa nhạc giao hưởng. Thứ tư được dành cho âm nhạc đại chúng kể cả pop rock, blues jazz, French Touch hay âm nhạc thế giới. Thứ năm được dành cho các thể loại âm thanh thành thị (urban sound) bao gồm nhạc rap, hip hop, afrobeat kết hợp với múa và thi đấu. Thứ sáu được dành cho hài kịch nói chung dưới dạng độc diễn (one man show hay là stand up) cũng như các cuộc thi ứng tấu tự do hoặc theo chủ đề. Thứ bảy được dành cho các buổi hòa nhạc trong khuôn khổ các liên hoan lớn. Còn chủ nhật được dành riêng để giới thiệu với khán giả các viện bảo tàng nổi tiếng nhất nước Pháp.

"Hộp Văn hóa" giới thiệu những sự kiện lớn

Một cách cụ thể, nội trong tuần này, khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên kênh số 19 đồng thời trên mạng france.tv nhiều sự kiện nổi bật. Chẳng hạn như tối nay 02/02 có phát chương trình "Nuit Magique" (Đêm huyền diệu) trích từ liên hoan nhạc cổ điển Chorégies d'Orange. Mặc dù tất cả các buổi biểu diễn đều đã bị hủy bỏ, các sân khấu ngoài trời đóng cửa không tiếp đón công chúng, nhưng các giọng ca opéra nổi tiếng nhất, trong đó có các diva Cecilia Bartoli, Karine Deshayes, Aleksandra Kurzak và các giọng ca tenor trứ danh Roberto Alagna, Javier Camarena hay là Artur Ruciński đã tề tựu với nhau biểu diễn các đoản khúc cổ điển quen thuộc nhất của dòng nhạc lãng mạn trữ tình của Ý và Pháp.

Ngày hôm sau 03/02 là hai sự kiện lớn của làng nhạc phổ thông, nữ danh ca Catherine Ringer trình diễn tại rừng Vincennes nhân 40 năm thành lập ban nhạc rock Pháp Rita Mitsouko. Quan trọng không kém là liveshow của ca sĩ Mika tại nhà hát hoàng gia Opéra Royal với màn bắn pháo hoa muôn màu rực rỡ tại lâu đài Versailles, cung điện của Vua Mặt trời. Không hẹn mà gặp, vài ngày sau buổi biểu diễn của Mika, đến phiên nhạc trưởng Sébastien Daucé điều khiển dàn nhạc Ensemble Correspondances trình bày trực tiếp các điệu "nhạc cung đình" dưới thời vua Louis XIV, đã góp phần không nhỏ trong việc phát huy múa ballet và nhạc thính phòng tại các triều đại châu âu thời bấy giờ. Chương trình hôm 06/02 diễn ra tại nhà hát lớn thành phố Caen và lần đầu tiên được giới thiệu với giới yêu nhạc.

Còn tối chủ nhật 07/02, khán giả có sự chọn lựa giữa hai viện bảo tàng theo sự dẫn dắt của hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Ngôi sao màn bạc Carole Bouquet đưa người xem khám phá các bộ sưu tập nghệ thuật nguyên thủy trong chương trình "Một đêm tại Viện bảo tàng Quai-Branly". Còn nam diễn viên François Berléand thì giới thiệu những kiệt tác đương đại và hiện đại của Georges Braque, Salvador Dali, Yves Klein, Andy Warhol hay là Louise Bourgeois, trong chương trình khám phá các tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất của Trung tâm văn hóa Pompidou.

Nếu như các mạng nghe nhạc hay xem phim trực tuyến như Netflix, Disney+, Salto, Deezer, Spotify ... đều có tính thêm phí và buộc người tiêu dùng phải đăng ký dịch vụ, thì kênh truyền hình văn hóa Culturebox hoàn toàn miễn phí (trong suốt mùa dịch) và hy vọng rằng chương tình truyền hình này sẽ tiếp tục kéo dài trên mạng công cộng TNT, cho dù kênh 19 chỉ bổ sung chứ không thể nào thay thế cho nhu cầu của người Pháp, muốn xem các loại hình diễn biểu trong tương lai, một khi các nhà hát hay sân khấu lớn đều được mở lại.

