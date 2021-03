Quay phim tại Paris từ nay sẽ đắt hơn

Trường quay bộ phim “The Bold and the Beautiful” với diễn viên Kimberly Matula (trái) tại quảng trường Trocadero- Paris. Ảnh chụp năm 2014.

Đâu là điểm chung giữa các bộ phim Tên trộm hào hoa "Lupin", cô nàng "Emily in Paris" hay là phiên bản truyền hình của "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm) ? Các bộ phim dài nhiều tập này đều có cảnh quay tại thủ đô Pháp.

Theo quyết định của Hội đồng thành phố, kể từ ngày 01/04/2021 trở đi, các đoàn phim đến Paris làm việc sẽ trả giá cao hơn, tính trung bình là 10%.

Bất chấp hai đợt phong tỏa và lệnh giới nghiêm kéo dài, giới sản xuất tại Pháp vẫn phải tiến hành các dự án quay phim điện ảnh và truyền hình. Điều này lại càng quan trọng đối với thể loại series quay theo từng mùa, mỗi mùa phim có nhiều tập. Dịch Covid-19 đã làm khựng lại guồng máy sản xuất trong thời gian đầu, nhưng sau vài tháng thích nghi (hạn chế số nhân viên kỹ thuật trên phim trường, viết lại kịch bản để tránh nhiều màn quay tập thể), các đoàn phim đã bắt đầu làm việc trở lại.

Bằng chứng là trong tuần này khán giả Pháp đã có dịp khám phá mùa thứ ba của loạt phim hình sự "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm). Bộ tiểu thuyết của tác giả Jean-Christophe Grangé sau khi ăn khách trên màn ảnh lớn (với Jean Reno và Vincent Cassel trong vai chính) nay lại thành công với phiên bản truyền hình nhờ tài nghệ đóng phim đầy ấn tượng của diễn viên kiêm đạo diễn Olivier Marchal.

380 dự án quay phim kể cả "Lupin" của Netflix

Thật ra, các dự án quay phim tại Pháp đã hoàn toàn bị gián đoạn trong đợt phong tỏa đầu tiên kéo dài trong hai tháng (từ ngày 17/03 cho đến 11/05/2020). Dịch Covid-19 cũng chủ yếu tác động mạnh mẽ đến các ngành phục vụ các đoàn làm phim quốc tế. Sự vắng mặt của các đạo diễn nước ngoài và êkíp của họ, không những khiến cho Paris bị thất thu, mà các ngành dịch vụ khác liên quan đến chuyện ăn ở cũng bị vạ lây. Tuy nhiên, theo số liệu của Hội đồng thành phố Paris, thủ đô Pháp tuy có mất một số hợp đồng, nhưng trái với dự đoán, đã không bị thiệt hại nặng nề.

Trong năm qua, Paris vẫn tiếp đón nhiều đoàn phim Pháp đến làm việc trong phạm vi thủ đô. Khi tính gộp lại, các đoàn này đã thực hiện 5.009 ngày quay phim trong năm 2020, tức đã giảm 9% so năm 2019 (5.465 ngày quay phim). Về số lượng dự án, có tổng cộng 380 dự án khác nhau, kể cả 93 phim truyện dành để chiếu ở rạp trên màn ảnh rộng, 223 phim ngắn và clip video quảng cáo, 64 phim truyền hình nhiều tập dành cho màn ảnh nhỏ hay đơn thuần hơn nữa qua việc phổ biến trên các mạng dịch vụ giải trí.

Trong số các bộ phim truyện quan trọng, có dự án mới của các đạo diễn nổi tiếng như Catherine Corsini, Jacques Audiard, Christophe Barratier hay là Cédric Klapisch. Trong thể loại truyền hình, có loạt phim "En thérapie, của đài Arte phóng tác từ series "Betipul" của Israel, bộ phim "De Gaulle, l’éclat et le secret" của đài TF1 và nhất là mùa thứ hai của Lupin (do Netflix hợp tác với Pháp).

Trong tháng này, một số tập phim kể lại cuộc phiêu lưu của "Tên trộm hào hoa / Gentleman Burglar" đã được quay lại để hoàn tất mùa phim thứ nhì sau khi chỉnh sửa phần cuối kịch bản, phần lớn mùa phim thứ hai của Lupin đã được quay xong trước đó.

Chi phí quay phim tại Paris tăng thêm 10%

Theo quyết định của Hội đồng thành phố Paris, bảng giá mới liên quan đến các đoàn làm phim có hiệu lực từ ngày 01/04. Tính trung bình, bảng giá năm 2021 tăng khoảng 10%, sau 5 năm được giữ nguyên. Theo giải thích của ông Michel Gomez, trưởng ban dịch vụ phim ảnh tại Tòa đô chính Paris, bảng giá này đã được cập nhật lại, đồng thời đơn giản hóa chi phí các dịch vụ vì so với 5 năm trước đây, hệ thống bảng giá có quá nhiều chi tiết phức tạp.

Đây cũng là một cách để thích nghi với những nhu cầu mới liên quan tới sự phát triển công nghệ cao trên lãnh vực ghi âm thu hình. Để thực hiện những màn quay toàn cảnh với những góc nhìn độc đáo, các đoàn phim thương sử dụng drone, có gắn ống kính thu hình và điều khiển từ xa, chi phí quay phim tại thủ đô Paris bằng drone là 1.200 trong một ngày. Và có khá nhiều phim truyền hình nhiều tập đưa nhiều cảnh quay như vậy vào trong phim, vì "made in Paris" là một yếu tố hấp dẫn giúp cho các nhà sản xuất dễ bán phim hơn cho các đối tác truyền thông nước ngoài.

Giá quay phim tại Paris một ngày trong tuần giờ đây là khoảng 600 euro, dù cảnh quay được thực hiện ở bến sông, công viên, chợ trời, kênh đào hay nghĩa trang ..... Vào những dịp lễ và ngày cuối tuần, chi phí tăng lên từ 750 đến 900 euro một ngày. Giá càng tang cao khi êkíp làm phim chọn cảnh quay tại những địa điểm hay thắng cảnh nổi tiếng (dưới quyền quản lý của Hội đồng thành phố Paris). Để đặt ống kính thu hình tại thư viện của Tòa đô chính, tại các viện bảo tàng như Bourdelle, Palais Tokyo hay Petit Palais, các đoàn phim phải chi từ 6.000 euro cho tới 7.500 euro cho một ngày.

Paris duy trì sức thu hút các đoàn phim

Kể từ tháng 05/2020 trở đi, cho dù các quy định giãn cách xã hội và sau đó nữa là lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng để phòng dịch Covid-19, nhưng Hội đồng thành phố Paris vẫn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp đón dễ dàng hơn các đoàn phim, kể cả việc cung cấp các không gian "an toàn" làm phòng ăn, phòng giải lao cho giới diễn viên và nhân viên kỹ thuật. Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên nghiệp, các đoàn phim chẳng những được giúp đỡ nhiều hơn về mặt cơ sở hậu cần mà còn có thể "tự do" thu hình vào ban đêm, do các nhóm quay phim vẫn không bị hạn chế, bất kể lệnh giới nghiêm hay phong tỏa.

Theo tạp chí chuyên ngành Première, bảng giá quay phim thật ra là một loại thuế dành cho giới điện ảnh quảng cáo, cũng như chi phí phí đỗ xe trong thành phố đối với thường dân hay thuế lưu trú khách sạn dành cho những du khách nào ngủ lại qua đêm trong thành phố. Khoản thu nhập này dĩ nhiên sẽ càng cao hơn nữa khi có nhiều đoàn phim quốc tế đến Paris làm việc thu hút. Thủ đô Pháp tăng giá có thể là để bù đắp thất thu do dịch Covid-19, nhưng không thể tăng nhiều hơn nếu thành phố Paris muốn duy trì sức hấp dẫn lôi cuốn và tránh cho các đoàn phim sang những nước láng giềng (trường hợp của Bồ Đào Nha) vốn có biện pháp ưu đãi hơn.

Đó là về mặt kinh tế, còn về mặt nghệ thuật, việc xúc tiến lại các dự án quay phim không những duy trì nguồn cung cấp các nội dung giải trí, mà còn tạo thêm một nguồn cảm hứng khác. Lệnh gới nghiêm ở Paris đã gây ra hiệu ứng khá bất ngờ về mặt hình ảnh. Mùa phim mới của "Les Rivières pourpres" (Dòng sông đỏ thẫm) đã thu vào ống kính nhiều hình ảnh của một "Paris by night" không phải lộng lẫy hào nhoáng quen thuộc về đêm, mà lại phảng phất một nét gì đó rất liêu trai ma mị, ít khi nào được thấy trong làng nghệ thuật thứ bảy.

