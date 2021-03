Covid : 90% số giường hồi sức tại Pháp đã kín, Anh không có trường hợp tử vong trong 24 giờ qua

Thụy My

Tại Pháp, tình hình hôm qua 29/03/2021đã vượt qua ngưỡng của đỉnh dịch trong đợt 2 hồi tháng 11/2020 : gần 90% giường hồi sức đã kín chỗ với 4.974 bệnh nhân Covid. Ngược lại ở Anh, lần đầu tiên kể từ sáu tháng, không có trường hợp tử vong nào vì Covid được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

Trong đợt dịch thứ hai, đỉnh điểm là ngày 16/11/2020 với 4.903 bệnh nhân Covid nặng phải đưa vào khoa hồi sức. Còn đợt dịch thứ ba, tính đến chiều hôm qua con số này vọt lên đến gần 5.000 người trong tổng số 28.322 bệnh nhân nhập viện, 362 trường hợp tử vong.

Theo số liệu của INSEE công bố hôm qua, tỉ lệ tử vong tại Pháp trong năm 2020 vì mọi lý do tăng 9,1% so với năm trước, tức tăng thêm 55.000 người, một con số chưa từng thấy kể từ 70 năm qua, kể cả so với đợt nóng thế kỷ năm 2003.

Về việc tổ chức bầu cử cấp địa phương dự kiến vào tháng Sáu, hội đồng khoa học trong báo cáo hôm nay cho rằng nếu hoãn lại sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, tuy nhiên để cho chính quyền quyết định. Nhận định này dựa trên cơ sở 40 đến 45 triệu người Pháp sẽ được tiêm chủng từ nay đến cuối tháng Chín.

Anh lần đầu tiên không có ca tử vong từ 6 tháng gần đây

Còn tại Anh, lần đầu tiên kể từ nửa năm không có bệnh nhân Covid nào tử vong trong 24 giờ qua. Quốc gia vốn thiệt hại nặng vì đại dịch, đến Chủ nhật 28/03 đã đạt được mức tiêm chủng 30 triệu liều vac-xin, tương đương 60% dân số ở tuổi trưởng thành.

Sau khi cho mở lại các trường học hôm 08/03, từ hôm qua Anh đã cho phép tụ tập từng nhóm sáu người, hoặc hai gia đình khác nhau, nhưng ở ngoài trời. Bộ trưởng Y Tế Matt Hancock vẫn kêu gọi thận trọng, còn thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo các biến thể virus vẫn có thể xuất hiện trong ba tuần tới.

