Pháp: Nhà Thờ Đức Bà 2 năm sau vụ hỏa hoạn

Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay, 15/04/2021, lần đầu tiên đã đến thăm công trường tái thiết Nhà thờ Đức Bà, đúng hai năm ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đã tàn phá di sản kiến trúc biểu tượng của Paris.

Quảng cáo Đọc tiếp

Kiệt tác về kiến trúc gothique đã bị hư hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 15/04/2019, cụ thể là phần mái nhà thờ và ngọn tháp mũi tên đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đối với hàng triệu du khách đến Paris mỗi năm, Nhà Thờ Đức Bà vẫn là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua. Cho nên vụ hỏa hoạn đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Pháp, mà còn trên cả thế giới.

Vài ngày sau vụ hỏa hoạn, tổng thống Macron đã tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà trong 5 năm. Hôm qua, bộ trưởng Văn Hóa Pháp Roselyne Bachelot khẳng định Nhà Thờ Đức Bà sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024. Bà Bachelot cho biết chiến dịch quyên góp để khôi phục công trình kiến trúc này đã hội đủ số tiền cần thiết. Cụ thể, đã có khoảng 883 triệu euro được quyên góp ở Pháp và trên thế giới. Tuy nhiên, một số người không tin là số tiền nói trên đủ để xây dựng lại nhà thờ.

Vào tháng 12/2020, đại diện cho tổng thống Macron chỉ đạo công trường phục hồi Nhà Thờ Đức Bà, tướng Jean-Louis Georgelin cũng đã bảo đảm là ngôi giáo đường trên 850 tuổi này sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024 cho các nghi lễ thờ phượng, cho khách tham quan và một lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại đây vào ngày 16/04/2024. Nhưng đến ngày đó, toàn bộ các công trình tái thiết Nhà Thờ Đức Bà sẽ vẫn chưa hoàn tất.

Hiện giờ, tiến trình phục hồi di sản kiến trúc này vẫn còn trong giai đoạn gia cố để bảo vệ các cấu trúc của nhà thờ. Giai đoạn này sẽ kết thúc vào mùa hè và việc xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà “giống như trước đây” sẽ thật sự bắt đầu vào đầu năm tới.

Cho đến nay, bí ẩn vẫn bao trùm nguyên nhân của vụ hỏa hoạn cách đây đúng 2 năm. Việc truy tìm dấu vết đã gặp nhiều chậm trễ, bởi vì các nhà điều tra đã phải chờ tháo dỡ xong giàn giáo đã được dựng lên để trùng tu Nhà Thờ Đức Bà trước khi ngôi giáo đường này bị cháy. Vào tháng 6 /2019, sau một cuộc điều tra sơ bộ, công tố viên Paris cho biết họ thiên về giả thuyết đây là một tai nạn do tàn thuốc lá hoặc do chập điện. Nhưng theo các chuyên gia, việc phân tích những gì thu nhặt được sẽ mất nhiều tháng và có thể là chúng ta sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân, nhất là do tầm mức hư hại quá lớn do vụ hỏa hoạn gây ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký