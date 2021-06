Covid: Tiết kiệm hàng triệu liều vac-xin, nhờ xét nghiệm kháng thể

Tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng thiếu vac-xin còn rất phổ biến. Vài trăm nghìn liều vac-xin của Mỹ tặng Đài Loan hôm 06/06/2021 được coi là một sự kiện quan trọng. Nước Pháp đang thử nghiệm một biện pháp ít ngờ, có thể vừa tiết kiệm được hàng triệu liều vac-xin, vừa đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng : Dùng xét nghiệm kháng thể.

Xét nghiệm kháng thể với virus gây bệnh lâu nay vẫn chỉ được coi là biện pháp cho phép nhận diện tốt hơn diễn biến dịch bệnh, để có chính sách đối phó phù hợp. Trong bối cảnh thiếu vac-xin hiện nay, dường như cái khó đã làm ló cái khôn.

Bộ Y Tế theo khuyến nghị của HAS

Báo chí Pháp cho hay, Hội đồng Cấp cao về Y tế Pháp (HAS), hôm 03/06/2021, chính thức khuyến nghị chính phủ thực hiện việc xét nghiệm kháng thể với virus gây bệnh Covid-19, trước khi tiêm chủng lần một. Biện pháp này cho phép tiết kiệm được hàng triệu liều vac-xin, do việc người đã có kháng thể được coi như đã trải qua tiêm chủng lần một, và như vậy chỉ cần tiêm thêm một lần nữa để có thể được coi như người miễn nhiễm với virus Sars-CoV-2.

Trước đó một hôm, bộ trưởng Y Tế Olivier Véran tuyên bố sẽ thực hiện khuyến nghị của HAS. Việc xét nghiệm dựa trên cơ sở tình nguyện và miễn phí. HAS là cơ quan khoa học công lập độc lập có trách nhiệm đánh giá, tư vấn về các chính sách y tế công.

Khoảng 40% cư dân vùng thủ đô Paris đã nhiễm

Xét nghiệm kháng thể nhanh (TROD) được thực hiện nhanh chóng và đơn giản, chỉ với một giọt máu, và người đến tiêm chủng lần một chỉ cần chờ khoảng 15 phút là có kết quả.

Số lượng vac-xin tiết kiệm được ước tính sẽ rất lớn. HAS ước tính, khoảng 23% cư dân Pháp đã nhiễm virus, nhưng chỉ có 8% là được phát hiện dương tính nhờ các xét nghiệm PCR, hoặc xét nghiệm kháng nguyên. Theo nghiên cứu của Viện Pasteur, riêng tại vùng thủ đô Ile-de-France, có đến từ 35% đến 45% cư dân đã nhiễm virus. Tiết kiệm vac-xin, nhưng cùng đồng thời tiết kiệm cả nhân lực và cơ sở vật chất được huy động để tiêm chủng.

HAS nhấn mạnh là, hiện nay nước Pháp đang ở trong giai đoạn tiêm chủng đại trà cho thanh thiếu niên. Mà đại đa số những người trẻ nhất lại thường nhiễm virus mà không có triệu chứng, vì vậy việc xét nghiệm kháng thể, để tránh một liều tiêm không cần thiết thứ hai, sẽ đặc biệt có lợi.

Đối tượng chính của TROD : Người trẻ nhiễm virus không triệu chứng

Khuyến nghị của HAS gây ngạc nhiên với nhiều người, bởi cũng chính định chế này cách đây gần bốn tháng, đã từng khẳng định việc xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm chủng lần một là không cần thiết, do giới y khoa không biết việc từng nhiễm virus sẽ cho phép đương sự miễn dịch trong bao lâu. Tuy nhiên, trong 4 tháng qua đã có rất nhiều thay đổi. Trong khuyến nghị lần này, HAS giải thích rõ : « số lượng kháng thể đạt được sau khi tiêm chủng lần một, với người đã nhiễm virus, cao hơn so với người không bị nhiễm được tiêm ngừa hai lần ». Theo Le Monde, ba nghiên cứu của Ý mới đây chứng minh cho điều này.

Bộ trưởng Y Tế Véran cho biết, trong tháng 6, các trung tâm tiêm chủng sẽ phải được trang bị xét nghiệm kháng thể nhanh TROD. Từ nhiều tuần nay các cơ sở sản xuất TROD (như Biosynex, AAZ, hay Eurofins Biomnis) đã tăng cường năng lực sản xuất, để đáp ứng nhu cầu mới.

Nhu cầu lớn

Đối với nhiều trung tâm tiêm chủng đang hoạt động, với lượng người đến tiêm nhiều, khuyến nghị mới có thể gây khó khăn cho việc tổ chức. Tuy nhiên, theo ông Pierre-Manuellan, phụ trách một trung tâm tại Montreuil, thì rất nhiều người mong muốn được xét nghiệm, để nếu đã có kháng thể, thì ngay lập tức có được giấy chứng nhận hoàn thành tiêm chủng. Nhu cầu này sẽ thúc đẩy việc triển khai xét nghiệm TROD rộng rãi.

Hiện tại, khoảng 28 triệu trên 67 triệu dân, tương đương 40% người Pháp đã được tiêm chủng liều đầu tiên. 13 triệu người đã được tiêm hai liều. Pháp hy vọng với biện pháp bổ sung này, tốc độ tiêm chủng sẽ được đẩy nhanh, để tránh được một đợt dịch mới sau khi ra hè.

